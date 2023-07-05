В Одессе открыта больница, реконструированная в рамках кредитной программы ЕИБ

Открытие отремонтированной больницы. Фото: Министерство восстановления

В Одессе была открыта Городская клиническая больница №8 после успешной реконструкции, которая стала возможной благодаря кредитной программе для восстановления Украины, реализованной при содействии Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). Эта программа была запущена в рамках финансового соглашения между Украиной и ЕИБ.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

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Реконструкция больницы началась в июле 2020 года, при этом было выделено почти 1 миллион евро, большую часть которых обеспечил ЕИБ. Остаток средств был выделен местными властями. Обновленная больница способна принимать ежедневно почти 400 пациентов, что на треть превышает предыдущую емкость заведения для ремонта.

"Несмотря на войну и ежедневные атаки совместно с нашими международными партнерами строим новую Украину — современную и инклюзивную. Важно, что вокруг этой идеи объединен цивилизованный мир, прогрессивные финансовые институты. Я благодарен ЕС и его банку, ЕИБ, за поддержку. Это отличная работа в рамках We build Ukraine — инициативы, объединяющей международных партнеров вокруг восстановления Украины", — отметил Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков.

Обновлены кабинеты для приема пациентов. Фото: Министерство восстановления

В процессе реконструкции были выполнены следующие работы: укрепление фундамента и реконструкция крыши, замена окон и дверей, утепление фасада и цоколя, улучшение систем водоснабжения, канализационных сетей, освещение и электроснабжение, ремонт полов и потолков, улучшение доступа для людей с инвалидностью и обустройство пожарной лестницы.

"Мы инвестируем в местную инфраструктуру ради лучшего будущего для каждого гражданина, потому что верим в силу человеческого потенциала и несокрушимый дух украинского народа", — отметил Глава Постоянного представительства ЕИБ в Украине Жан-Эрик де Загон.

Что известно о программе восстановления

Чрезвычайная кредитная программа по восстановлению Украины (UERP) является многоотраслевым рамочным кредитом ЕИБ на сумму 200 миллионов евро. Эта программа предоставляет местным органам власти возможность восстанавливать социальную инфраструктуру и улучшать условия жизни внутренне перемещенных лиц и общин в девяти областях Украины, в частности, в Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Одесской, Херсонской и Киевской областях.

Напомним, в Одессе на базе одного из санаториев был открыт центр для комплексной реабилитации военных. В оздоровительном комплексе каждый защитник сможет восстановить как психологическое, так и физическое состояние здоровья.