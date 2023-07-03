В Одесі відкрили центр реабілітації для військових: деталі
В Одесі на базі одного з санаторіїв відкрили центр для комплексної реабілітації військових. У оздоровчому комплексі кожен захисник зможе відновити як психологічний, так і фізичний стан здоров'я.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної військової адміністрації.
Працівники реабілітаційного центру зазначають, що відділення розраховане на 100 ліжок та складається з 2-3-місних палат із врахуванням інклюзивності.
"Заклад проводить комплексну стаціонарну реабілітацію військових у найкоротші терміни. Для цього створено 4 мультидисциплінарних команди спеціалістів, до яких входять лікарі фізичної та реабілітаційної медицини. Всі фахівці володіють алгоритмом ведення пацієнтів з ампутаціями, станами після травматичних ушкоджень головного мозку, спинного мозку, внутрішніх органів, опіків та обморожень", — наголошують медики.
Програма реабілітації
- консультації та індивідуальний супровід лікарів-спеціалістів та фізичних терапевтів;
- індивідуальні заняття з реабілітологами та ерготерапевтами в спеціально облаштованих залах та нейро-сенсорних кімнатах;
- лікувальний масаж;
- гідрокінезіотерапія в басейні на спеціальних акватренажерах, підводне витягування хребта;
- пелоїдотерапія (лікувальні грязі Куяльника);
- ударно-хвильова терапія та апаратна фізіотерапія.
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