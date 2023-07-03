В Одесі відкрили центр реабілітації для військових

Кімната відпочинку в оздоровчому центрі. Фото: Одеська ОДА

В Одесі на базі одного з санаторіїв відкрили центр для комплексної реабілітації військових. У оздоровчому комплексі кожен захисник зможе відновити як психологічний, так і фізичний стан здоров'я.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної військової адміністрації.

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"Заклад проводить комплексну стаціонарну реабілітацію військових у найкоротші терміни. Для цього створено 4 мультидисциплінарних команди спеціалістів, до яких входять лікарі фізичної та реабілітаційної медицини. Всі фахівці володіють алгоритмом ведення пацієнтів з ампутаціями, станами після травматичних ушкоджень головного мозку, спинного мозку, внутрішніх органів, опіків та обморожень", — наголошують медики.

Басейн у центрі реабілітації. Фото: Одеська ОДА

Спортивна зала. Фото: Одеська ОДА

Палата для обстежень. Фото: Одеська ОДА

Програма реабілітації

консультації та індивідуальний супровід лікарів-спеціалістів та фізичних терапевтів;

індивідуальні заняття з реабілітологами та ерготерапевтами в спеціально облаштованих залах та нейро-сенсорних кімнатах;

лікувальний масаж;

гідрокінезіотерапія в басейні на спеціальних акватренажерах, підводне витягування хребта;

пелоїдотерапія (лікувальні грязі Куяльника);

ударно-хвильова терапія та апаратна фізіотерапія.

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