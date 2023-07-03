Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі відкрили центр реабілітації для військових: деталі arrow

В Одесі відкрили центр реабілітації для військових: деталі

3 липня 2023 18:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі відкрили центр реабілітації для військових
Кімната відпочинку в оздоровчому центрі. Фото: Одеська ОДА
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі на базі одного з санаторіїв відкрили центр для комплексної реабілітації військових. У оздоровчому комплексі кожен захисник зможе відновити як психологічний, так і фізичний стан здоров'я.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної військової адміністрації.

Читайте також:

Працівники реабілітаційного центру зазначають, що відділення розраховане на 100 ліжок та складається з 2-3-місних палат із врахуванням інклюзивності.

"Заклад проводить комплексну стаціонарну реабілітацію військових у найкоротші терміни. Для цього створено 4 мультидисциплінарних команди спеціалістів, до яких входять лікарі фізичної та реабілітаційної медицини. Всі фахівці володіють алгоритмом ведення пацієнтів з ампутаціями, станами після травматичних ушкоджень головного мозку, спинного мозку, внутрішніх органів, опіків та обморожень", — наголошують медики.

На зображенні може бути: плавають та басейн
Басейн у центрі реабілітації. Фото: Одеська ОДА
Немає опису світлини.
Спортивна зала. Фото: Одеська ОДА
На зображенні може бути: праска та лікарня
Палата для обстежень. Фото: Одеська ОДА

Програма реабілітації

  • консультації та індивідуальний супровід лікарів-спеціалістів та фізичних терапевтів;
  • індивідуальні заняття з реабілітологами та ерготерапевтами в спеціально облаштованих залах та нейро-сенсорних кімнатах;
  • лікувальний масаж;
  • гідрокінезіотерапія в басейні на спеціальних акватренажерах, підводне витягування хребта;
  • пелоїдотерапія (лікувальні грязі Куяльника);
  • ударно-хвильова терапія та апаратна фізіотерапія.

Раніше ми писали, що понад 15 тисяч військовослужбовців пройшли навчання з тактичної допомоги в інструкторів благодійної організації PULSE. Серед тих, хто отримав важливі навички, які рятують життя — спецпризначенці, які працюють в найгарячіших точках.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

None

Новий випуск спецпроєкту "Герої в тилу": історії порятунку тварин

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз