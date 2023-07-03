В Одессе открыли центр реабилитации для военных

Комната отдыха в оздоровительном центре. Фото: Одесская ОГА

В Одессе на базе одного из санаториев открыли центр для комплексной реабилитации военных. В оздоровительном комплексе каждый защитник сможет восстановить как психологическое, так и физическое состояние здоровья.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной военной администрации.

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"Заведение проводит комплексную стационарную реабилитацию военных в кратчайшие сроки. Для этого созданы 4 мультидисциплинарных команды специалистов, в которые входят врачи физической и реабилитационной медицины. Все специалисты обладают алгоритмом ведения пациентов с ампутациями, состояниями после травматических повреждений головного мозга, спинного ожогов и обморожений", — подчеркивают медики.

Бассейн в центре реабилитации. Фото: Одесская ОГА

Спортивный зал. Фото: Одесская ОГА

Палата для обследований. Фото: Одесская ОГА

Программа реабилитации

консультации и индивидуальное сопровождение врачей-специалистов и физических терапевтов;

индивидуальные занятия с реабилитологами и эрготерапевтами в специально оборудованных залах и нейросенсорных комнатах;

лечебный массаж;

гидрокинезиотерапия в бассейне на специальных акватренажерах, подводная вытяжка позвоночника;

пелоидотерапия (лечебные грязи Куяльника);

ударно-волновая терапия и аппаратная физиотерапия

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