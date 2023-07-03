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В Одессе открыли центр реабилитации для военных: детали

3 июля 2023 18:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе открыли центр реабилитации для военных
Комната отдыха в оздоровительном центре. Фото: Одесская ОГА
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе на базе одного из санаториев открыли центр для комплексной реабилитации военных. В оздоровительном комплексе каждый защитник сможет восстановить как психологическое, так и физическое состояние здоровья.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной военной администрации.

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Работники реабилитационного центра отмечают, что отделение рассчитано на 100 коек и состоит из 2-3 местных палат с учетом инклюзивности.

"Заведение проводит комплексную стационарную реабилитацию военных в кратчайшие сроки. Для этого созданы 4 мультидисциплинарных команды специалистов, в которые входят врачи физической и реабилитационной медицины. Все специалисты обладают алгоритмом ведения пациентов с ампутациями, состояниями после травматических повреждений головного мозга, спинного ожогов и обморожений", — подчеркивают медики.

На картинке могут быть: плавающие и бассейн
Бассейн в центре реабилитации. Фото: Одесская ОГА
Нет описания фотографии.
Спортивный зал. Фото: Одесская ОГА
На картинке может быть: утюг и больница
Палата для обследований. Фото: Одесская ОГА

Программа реабилитации

  • консультации и индивидуальное сопровождение врачей-специалистов и физических терапевтов;
  • индивидуальные занятия с реабилитологами и эрготерапевтами в специально оборудованных залах и нейросенсорных комнатах;
  • лечебный массаж;
  • гидрокинезиотерапия в бассейне на специальных акватренажерах, подводная вытяжка позвоночника;
  • пелоидотерапия (лечебные грязи Куяльника);
  • ударно-волновая терапия и аппаратная физиотерапия

Ранее мы писали, что более 15 тысяч военнослужащих прошли обучение по тактической помощи у инструкторов благотворительной организации PULSE. Среди тех, кто получил важные навыки, спасающие жизнь, — спецназовцы, работающие в самых горячих точках.

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