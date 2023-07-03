В Одессе открыли центр реабилитации для военных: детали
В Одессе на базе одного из санаториев открыли центр для комплексной реабилитации военных. В оздоровительном комплексе каждый защитник сможет восстановить как психологическое, так и физическое состояние здоровья.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной военной администрации.
Работники реабилитационного центра отмечают, что отделение рассчитано на 100 коек и состоит из 2-3 местных палат с учетом инклюзивности.
"Заведение проводит комплексную стационарную реабилитацию военных в кратчайшие сроки. Для этого созданы 4 мультидисциплинарных команды специалистов, в которые входят врачи физической и реабилитационной медицины. Все специалисты обладают алгоритмом ведения пациентов с ампутациями, состояниями после травматических повреждений головного мозга, спинного ожогов и обморожений", — подчеркивают медики.
Программа реабилитации
- консультации и индивидуальное сопровождение врачей-специалистов и физических терапевтов;
- индивидуальные занятия с реабилитологами и эрготерапевтами в специально оборудованных залах и нейросенсорных комнатах;
- лечебный массаж;
- гидрокинезиотерапия в бассейне на специальных акватренажерах, подводная вытяжка позвоночника;
- пелоидотерапия (лечебные грязи Куяльника);
- ударно-волновая терапия и аппаратная физиотерапия
Ранее мы писали, что более 15 тысяч военнослужащих прошли обучение по тактической помощи у инструкторов благотворительной организации PULSE. Среди тех, кто получил важные навыки, спасающие жизнь, — спецназовцы, работающие в самых горячих точках.