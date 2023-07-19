Десятки ракет и БпЛА: стало известно, из чего РФ обстреляла Одессу

Запуск крылатых ракет. Фото: google

В ночь на 19 июля оккупанты снова атаковали Одесчину. Для обстрела РФ использовали рэкеты и дроны. Главными целями их нападения стали портовые и критические инфраструктурные объекты. К счастью удалось избежать жертв среди мирного населения.

Об этом сообщает Одесская ОВА.

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Во время ночной атаки враг выпустил по Одесчине ракеты "Оникс", а также российская стратегическая авиация нанесла удар с помощью ракет Х-59 и Х-22. Кроме того, оккупанты запустили высокоточные ракеты типа "Калибр". Параллельно к югу россияне выпустили дроны "Shahed-136".

Последствия ночной атаки Одессы

Одна из ракет Х-59 была сбита системами противовоздушной обороны у побережья и упала в одном из кварталов Одессы, создав большую воронку. В результате взрыва повреждены несколько зданий вокруг, а трое мирных жителей получили травмы.

Россияне направили ракеты Оникс и Х-22 против портовой и критической инфраструктуры. Удары привели к повреждениям зернового и масляного терминалов, а также разрушению резервуаров и оборудования для загрузки, в результате чего возник пожар. Спасатели сейчас работают над укрощением пожара, охватившего площадь более 3000 квадратных метров.

Также на территории Одесского района обнаружены повреждения промышленного объекта, где пострадал один гражданский работник. Два складских здания, одно из них хранило табак, а другое — фейерверки, также были поражены. Пожарные сейчас работают над укрощением пожара, охватившего площадь более 3000 квадратных метров.

На небе над Одесчиной было сбито 8 дронов "Shahed-136". В результате воздушных боев и падения обломков пострадали туристические базы и гостиницы в прибрежной зоне Коблевской общины, а также двое мирных жителей.

Боеприпасы и обломки ракет и дронов также повлекли за собой повреждения в жилых комплексах Одессы. Минимум 6 жителей, среди которых 9-летний мальчик, обратились за медицинской помощью из-за ранений от обломков стекла и других предметов.

В сети начали появляться видео ночной атаки по Одессе. Сообщается, что во многих домах выбило окна. Жители находят обломки сбитых ракет прямо во дворах.

Отметим, в ночь на 18 июля оккупанты использовали комбинированную тактику обстрела Одессы. Для атаки захватчики использовали БПЛА и крылатые ракеты типа "Калибр". Украинская ПВО на юге уничтожила все цели. Новини.LIVE, ссылаясь на данные Forbes, посчитали, сколько денег стоила РФ ночная атака по Одессе.