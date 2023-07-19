Наслідки ворожої атаки на Одесу. Фото: скриншот

Вночі 19 липня в Одесі лунали вибухи. Їх було кілька. Точна кількість наразі не повідомляється.

Місцеві канали публікують вражаючі відео наслідків цієї нічної атаки.

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Наслідки ворожої атаки на Одесу 19 липня

У мережі почали з'являтися відео нічної атаки на Одесу.

Повідомляється, що у багатьох будинках вибило вікна. Мешканці знаходять уламки збитих ракет прямо у дворах.

Про постраждалих наразі не повідомляється.

Нагадаємо, Повітряні сили повідомляли про виліт чотирьох Ту-22м3 з аеродрому Моздок (Північний Кавказ) та чотирьох Ту-22м3 вздовж східного кордону.

Вночі 19 липня у Запоріжжі, Харкові, Одесі, Київській та Дніпропетровській областях лунали потужні вибухи. Також більшості областей оголошено повітряну тривогу. Мапа повітряних тривог почала "червоніти " близько опівночі.

Як попереджали військові, ракетна небезпека зафіксована у північних, центральних та східних областях.