Последствия вражеской атаки по Одессе. Фото: скриншот

Ночью 19 июля в Одессе раздавались взрывы. Их было несколько. Точное количество пока не сообщается.

Местные каналы публикуют жуткое видео последствий этой ночной атаки.

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Последствия вражеской атаки по Одессе 19 июля

В сети начали появляться видео ночной атаки по Одессе.

Сообщается, что во многих домах выбило окна. Жители находят обломки сбитых ракет прямо во дворах.

О пострадавших пока не сообщается.

Напомним, Воздушные силы сообщали о вылете четырех Ту-22м3 с аэродрома Моздок (Северный Кавказ) и четырех Ту-22м3 вдоль восточной границы.

Ночью 19 июля в Запорожье, Харькове, Одессе, Киевской и Днепропетровской областях раздались взрывы. Также большинству областей объявлена воздушная тревога. Карта воздушных тревог начала "краснеть" около полуночи.

Как предупреждали военные, ракетная опасность была зафиксирована в северных, центральных и восточных областях.