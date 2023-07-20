Враг атакует Одессу: в городе слышны взрывы
Ночью, 20 июля, в Одессе раздаются мощные взрывы. Также взрывы раздаются в Запорожской области. Мы собрали информацию о взрывах в Одессе в этой статье по состоянию на данный момент.
О последних данных о взрывах сообщают мониторинговые каналы.
Взрывы в Одессе ночью 20 июля
Ночью 20 июля в 2:15 стало известно о взрывах в Одессе. Местные власти сообщают о работе украинской ПВО.
02:17:
Сообщается о движении беспилотников в сторону города.
02:47:
Враг применяет баллистическое оружие. Сообщается о пуске ракет "Оникс".
Повторные взрывы в Одессе
2:54:
В Одессе снова раздались мощные взрывы. Воздушная тревога в Украине продолжается.
03:12:
Враг продолжает атаковать Одесскую область. Сообщается о пусках крылатых ракет. За ними слышны взрывы в городе.
Напомним, в ночь на 19 июля враг также атаковал Одесскую область. Для обстрела РФ использовала ракеты и дроны. Главными целями нападения стали портовые и критические инфраструктурные объекты.
Во время ночной атаки враг выпустил по Одесской области ракеты "Оникс", а также российская стратегическая авиация нанесла удар с помощью ракет Х-59 и Х-22. Кроме того, оккупанты запустили высокоточные ракеты типа "Калибр". Параллельно к югу россияне выпустили дроны Shahed-136.
Мы писали, что обстрелы Одессы демонстрируют стремление РФ ослабить Запад. Впрочем, несмотря на санкции, враг продолжает использовать вооружение, которое невозможно производить без иностранных компонентов.