Последствия вражеской атаки в Одессе ночью 19 июля. Фото: Полиция Одесской области

Ночью, 20 июля, в Одессе раздаются мощные взрывы. Также взрывы раздаются в Запорожской области. Мы собрали информацию о взрывах в Одессе в этой статье по состоянию на данный момент.

О последних данных о взрывах сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Одессе ночью 20 июля

Ночью 20 июля в 2:15 стало известно о взрывах в Одессе. Местные власти сообщают о работе украинской ПВО.

02:17:

Сообщается о движении беспилотников в сторону города.

02:47:

Враг применяет баллистическое оружие. Сообщается о пуске ракет "Оникс".

Повторные взрывы в Одессе

2:54:

В Одессе снова раздались мощные взрывы. Воздушная тревога в Украине продолжается.

03:12:

Враг продолжает атаковать Одесскую область. Сообщается о пусках крылатых ракет. За ними слышны взрывы в городе.

Напомним, в ночь на 19 июля враг также атаковал Одесскую область. Для обстрела РФ использовала ракеты и дроны. Главными целями нападения стали портовые и критические инфраструктурные объекты.

Во время ночной атаки враг выпустил по Одесской области ракеты "Оникс", а также российская стратегическая авиация нанесла удар с помощью ракет Х-59 и Х-22. Кроме того, оккупанты запустили высокоточные ракеты типа "Калибр". Параллельно к югу россияне выпустили дроны Shahed-136.

Мы писали, что обстрелы Одессы демонстрируют стремление РФ ослабить Запад. Впрочем, несмотря на санкции, враг продолжает использовать вооружение, которое невозможно производить без иностранных компонентов.