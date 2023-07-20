В Воздушных силах объяснили, что необходимо Одессе, чтобы отбивать вражеские атаки

Юрий Игнат. Фото: google

Оккупанты при обстреле Одессы используют комбинированную тактику. Враг запускает ракеты наземного, морского и воздушного базирования. ПВО не могут сбивать ракеты Х-22 и Оникс.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире Радио Свобода рассказал, что необходимо Одессе, чтобы отражать вражеские атаки.

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Ракеты Х-22, летящие со скоростью более 4000 км/ч, отличаются своей баллистической траекторией, придающей сложности в их сбивании. Противоракетные ракеты "Оникс" представляют другую проблему.

""Оникс" — противокорабельные ракеты, их выпускают из берегового компресса "Бастион" из Крыма, таким образом ракета вылетает и летит сначала на большой высоте. Скорость — более 3000 км\ч. Очень низко над поверхностью воды. В этом случае они их используют по наземным целям, по морскому побережью Одессы и Николаева. Таким образом, трудно сбивать те, что летят очень низко, их обнаружить трудно, не только сбить", — объяснил Юрий Игнат.

Спикер Воздушных сил добавил, что для сбития ракеты Х-22 Одессе необходим зенитно-ракетный комплекс Patriot. Отметим, что Patriot использует передовые ракеты-перехватчики из воздуха и высокоэффективные радиолокационные системы.

Больше об атаке по Одессе 20 июля

Напомним, в ночь на 20 июля в Одессе около 01:57 прозвучала воздушная тревога, которая длилась два часа. За это время в городе прозвучала серия взрывов.

В результате ночных обстрелов Одессы разрушено админздание в центре города. Кроме того, четыре человека получили ранения.

Всего оккупанты выпустили по Одессе и Николаеву 38 боеприпасов. Силам ПВО удалось уничтожить 18 вражеских воздушных целей.