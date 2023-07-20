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В Одесі під завалами шукають людину: більше про постраждалих

20 липня 2023 10:23
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі під завалами шукають людину: більше про постраждалих
Зруйнована внаслідок атаки будівля в Одесі. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Третю ніч поспіль окупанти обстрілюють Одесу. Ворог використовує ракети різного базування та БпЛА. Інформації про загиблих поки немає, втім одна людина госпіталізована в тяжкому стані, а іншу все ще шукають під завалами. 

Про це повідомив міський голова Геннадій Труханов. 

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"Чергова терористична атака нелюдей, тварей на мирне місто Одеса. Подивіться, що вони витворяють. Це дитячі ясла, поруч дитячий садочок, поруч мешкають мирні люди. Зруйнували все. Шукаємо під завалами людину. Постраждала людина, яку доставили до лікарні в тяжкому стані. Я тримаю емоції, бо вони через край. За все будуть відповідати", — сказав Геннадій Труханов. 

Більше про атаку по Одесі 20 липня

Нагадаємо, у ніч проти 20 липня в Одесі близько 01:57 прозвучала повітряна тривога, яка тривала дві години. За цей час у місті пролунала серія вибухів.  

Внаслідок нічного обстрілу Одеси зруйновано адмінбудівлю у середмісті. Окрім того, четверо людей отримали поранення.

Загалом окупанти випустили по Одесі та Миколаєву 38 боєприпасів. Силам ППО вдалося знищити 18 ворожих повітряних цілей.

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