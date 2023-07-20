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В Одессе под завалами ищут человека: больше о пострадавших

20 июля 2023 10:23
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе под завалами ищут человека: больше о пострадавших
Разрушено в результате атаки здание в Одессе. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Третью ночь подряд оккупанты обстреливают Одессу. Враг использует ракеты разного базирования и БпЛА. Информации о погибших пока нет, однако один человек госпитализирован в тяжелом состоянии, а другого все еще ищут под завалами.

Об этом сообщил городской голова Геннадий Труханов.

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"Очередная террористическая атака нелюдей, тварей на мирный город Одесса. Посмотрите что они вытворяют. Это детские ясли, рядом детский сад, рядом живут мирные люди. Разрушили все. Ищем под завалами человека. Пострадал человек, которого доставили в больницу в тяжелом состоянии. Я сдерживаю эмоции, потому что они через край. За все будут отвечать", — сказал Геннадий Труханов.

Больше об атаке по Одессе 20 июля

Напомним, в ночь на 20 июля в Одессе около 01:57 прозвучала воздушная тревога, которая длилась два часа. За это время в городе прозвучала серия взрывов.

В результате ночных обстрелов Одессы разрушено админздание в центре города. Кроме того, четыре человека получили ранения.

Всего оккупанты выпустили по Одессе и Николаеву 38 боеприпасов. Силам ПВО удалось уничтожить 18 вражеских воздушных целей.

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