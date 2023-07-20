Розбір завалів триває: фото наслідків обстрілу Одеси
Окупанти вчергове вдались до підступної нічної атаки. Внаслідок ракетного удару було влучання в адмінбудівлю. З ночі на місці події працюють півсотні рятувальників
Журналісти Новини.LIVE побачили наслідки чергової російської атаки.
"Вогнеборці врятували одну людину. За попередніми даними постраждали чотири особи. На місці працювали психологи ДСНС, які весь час і досі надають психологічну допомогу постраждалим, а також рідним. Також є інформація, що під завалами може залишатись ще одна людина, тому аварійно-рятувальні роботи від ДСНС тривають", — зазначила речниця ГУ ДСНС Марина Мартиненко.
Нагадаємо, третю ніч поспіль окупанти обстрілюють Одесу. Ворог використовує ракети різного базування та БпЛА. Інформації про загиблих поки немає, втім, одна людина госпіталізована в тяжкому стані, а іншу все ще шукають під завалами.