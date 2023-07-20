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Розбір завалів триває: фото наслідків обстрілу Одеси

20 липня 2023 11:25
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Розбір завалів триває: фото наслідків обстрілу Одеси
Рятувальники розбирають завали після влучення російської ракети. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Окупанти вчергове вдались до підступної нічної атаки. Внаслідок ракетного удару було влучання в адмінбудівлю. З ночі на місці події працюють півсотні рятувальників
 
Журналісти Новини.LIVE побачили наслідки чергової російської атаки

Наслідки прильоту російської ракети. Фото: Новини.LIVE
Частину однієї з вулиць довелося перекрити. Фото: Новини.LIVE
Для розбору завалів залучили техніку. Фото: Новини.LIVE
Цілком зруйнована частина будинку. Фото: Новини.LIVE
Все, що залишилося від дому. Фото: Новини.LIVE

"Вогнеборці врятували одну людину. За попередніми даними постраждали чотири особи. На місці працювали психологи ДСНС, які весь час і досі надають психологічну допомогу постраждалим, а також рідним. Також є інформація, що під завалами може залишатись ще одна людина, тому аварійно-рятувальні роботи від ДСНС тривають", — зазначила речниця ГУ ДСНС Марина Мартиненко.
 

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Нагадаємо, третю ніч поспіль окупанти обстрілюють Одесу. Ворог використовує ракети різного базування та БпЛА. Інформації про загиблих поки немає, втім, одна людина госпіталізована в тяжкому стані, а іншу все ще шукають під завалами.

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