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Разбор завалов продолжается: фото последствий обстрела Одессы

20 июля 2023 11:25
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Разбор завалов продолжается: фото последствий обстрела Одессы
Спасатели разбирают завалы после попадания российской ракеты. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Оккупанты в очередной раз прибегли к коварной ночной атаке. В результате ракетного удара было попадание в админздание. С ночи на месте происшествия работают полсотни спасателей

Журналисты Новини.LIVE увидели последствия очередной российской атаки.

Последствия прилета российской ракеты.  Фото: Новини.LIVE
Часть одной из улиц пришлось перекрыть.  Фото: Новини.LIVE
Для разбора завалов была привлечена техника.  Фото: Новини.LIVE
Полностью разрушена часть дома.  Фото: Новини.LIVE
Все, что осталось от дома.  Фото: Новини.LIVE

"Пожарные спасли одного человека. По предварительным данным пострадали четыре человека. На месте работали психологи ГСЧС, которые все еще оказывают психологическую помощь пострадавшим, а также родным. Также есть информация, что под завалами может оставаться еще один человек, поэтому аварийно-спасательные работы от ГСЧС продолжаются", — отметила спикер ГУ ГСЧС Марина Мартыненко.

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Пострадали и машины, припаркованные рядом.  Фото: Новини.LIVE
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Составляются списки пострадавших.  Фото: Новини.LIVE
Спасатели готовы в случае пожара.  Фото: Новини.LIVE

Напомним, третью ночь подряд кафиры обстреливают Одессу . Враг использует ракеты разного базирования и БпЛА. Информации о погибших пока нет, однако один человек госпитализирован в тяжелом состоянии, а другой все еще ищут под завалами.

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