Разбор завалов продолжается: фото последствий обстрела Одессы
Оккупанты в очередной раз прибегли к коварной ночной атаке. В результате ракетного удара было попадание в админздание. С ночи на месте происшествия работают полсотни спасателей
Журналисты Новини.LIVE увидели последствия очередной российской атаки.
"Пожарные спасли одного человека. По предварительным данным пострадали четыре человека. На месте работали психологи ГСЧС, которые все еще оказывают психологическую помощь пострадавшим, а также родным. Также есть информация, что под завалами может оставаться еще один человек, поэтому аварийно-спасательные работы от ГСЧС продолжаются", — отметила спикер ГУ ГСЧС Марина Мартыненко.
Напомним, третью ночь подряд кафиры обстреливают Одессу . Враг использует ракеты разного базирования и БпЛА. Информации о погибших пока нет, однако один человек госпитализирован в тяжелом состоянии, а другой все еще ищут под завалами.