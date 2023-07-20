Разбор завалов продолжается: фото последствий обстрела Одессы

Спасатели разбирают завалы после попадания российской ракеты. Фото: Новини.LIVE

Оккупанты в очередной раз прибегли к коварной ночной атаке. В результате ракетного удара было попадание в админздание. С ночи на месте происшествия работают полсотни спасателей



Журналисты Новини.LIVE увидели последствия очередной российской атаки.

Последствия прилета российской ракеты. Фото: Новини.LIVE

Часть одной из улиц пришлось перекрыть. Фото: Новини.LIVE

Для разбора завалов была привлечена техника. Фото: Новини.LIVE

Полностью разрушена часть дома. Фото: Новини.LIVE

Все, что осталось от дома. Фото: Новини.LIVE

"Пожарные спасли одного человека. По предварительным данным пострадали четыре человека. На месте работали психологи ГСЧС, которые все еще оказывают психологическую помощь пострадавшим, а также родным. Также есть информация, что под завалами может оставаться еще один человек, поэтому аварийно-спасательные работы от ГСЧС продолжаются", — отметила спикер ГУ ГСЧС Марина Мартыненко.

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В соседних домах выбило стекло. Фото: Новини.LIVE

Пострадали и машины, припаркованные рядом. Фото: Новини.LIVE

Окна без стекла. Фото: Новини.LIVE

Составляются списки пострадавших. Фото: Новини.LIVE

Спасатели готовы в случае пожара. Фото: Новини.LIVE

Напомним, третью ночь подряд кафиры обстреливают Одессу . Враг использует ракеты разного базирования и БпЛА. Информации о погибших пока нет, однако один человек госпитализирован в тяжелом состоянии, а другой все еще ищут под завалами.