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Атака по порту: одесская прокуратура возбудила дело против РФ

27 июля 2023 10:26
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Атака по порту: одесская прокуратура возбудила дело против РФ
Порт в Одесской области. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одесская областная прокуратура начала досудебное расследование уголовного производства по ночному обстрелу Одесчины. По данным следствия, оккупанты нанесли удар по объектам портовой инфраструктуры, использовав ракеты типа "Калибр".

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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В результате этого вражеского удара 43-летний сотрудник порта был убит на месте. Кроме того, обстрел привел к повреждению административного помещения и промышленного оборудования, что нанесло серьезный ущерб инфраструктуре порта.

Одесская областная прокуратура начала расследование по нарушению законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Последние обстрелы Одесчины

В результате атаки, 24 июля, дронами на портовую инфраструктуру Одесской области семь человек пострадали. Медики оказали помощь двум пострадавшим прямо на месте "прилета", а пять человек были госпитализированы в больницы.

Напомним, в ночь на 23 июля Одесса подверглась очередному обстрелу со стороны российских войск. Погиб один человек, немало раненых. Пострадал Спасо-Преображенский кафедральный собор и многие дома в центре города. Город подавлен, поврежден, но сдаваться не собирается. Тем более что с Одессой вся Украина. Отечественные железнодорожники решили своеобразно поддержать одесситов. Подробности в материале.

Также ночью 21 июля вражеская атака по Одесской области привела к разрушениям сельскохозяйственного предприятия. Правоохранители возбудили уголовное дело относительно нарушений законов и обычаев войны.

В результате ночных обстрелов 20 июля пострадала не только портовая инфраструктура, админздание, школа, лицей и детский сад. Повреждения получила и здание генерального консульства Китайской Народной Республики.

Даже после выхода по зерновой инициативе Россия не перестает терроризировать мир. Ночью 19 июля прошла целенаправленная воздушная атака на зерновые терминалы в портах "Одесса" и "Черноморск".

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