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Обстріл Одещини: поліція відкрила кримінальну справу проти РФ

21 липня 2023 12:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Обстріл Одещини: поліція відкрила кримінальну справу проти РФ
Правоохоронці збирають докази протиправних дій РФ. Фото: ГУНП в Одеській області
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В ніч з 20 на 21 липня ворожа атака по Одеській області призвела до руйнувань сільськогосподарського підприємства. Правоохоронці відкрили кримінальну справу, щодо порушень законів та звичаїв війни.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області. 

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В результаті ракетної атаки постраждали складські приміщення з агропродукцією та сільськогосподарська техніка. Навіть рятувальна техніка ДСНС, яка прибула на місце, щоб загасити пожежу, стала об'єктом пошкоджень внаслідок другого влучання ракети. 

Пошкоджена техніка. Фото: ГУНП в Одеській області
Пошкоджена техніка. Фото: ГУНП в Одеській області

Внаслідок вибухів були також пошкоджені фасади та вікна приватних житлових будинків, розташованих неподалік. Двоє людей звернулись по медичну допомогу. 

Поліція фіксує наслідки ворожої атаки. Фото: ГУНП в Одеській області
Поліція фіксує наслідки ворожої атаки. Фото: ГУНП в Одеській області

Порушення звичаїв ведення війни

Співробітники поліції Одещини внесли дані про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу України, яка стосується порушення законів та звичаїв війни.

Наразі, поліцейські продовжують працювати на місці пригоди, ретельно фіксуючи наслідки цього ворожого ракетного удару. Вони проводять огляд місця події, збирають речові докази та допитують свідків, надаючи допомогу потерпілим

Нагадаємо, вдень 21 липня, в Одеській області було чутно вибухи. За попередньою інформацією, відбувся запуск ракет в бік області.

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