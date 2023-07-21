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Російська ракета знищила спецтехніку ДСНС: чи є постраждалі

21 липня 2023 10:26
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Російська ракета знищила спецтехніку ДСНС: чи є постраждалі
Наслідки повторного обстрілу агропідприємства на Одещині. Фото: ДСНС
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Вчетверте за тиждень, окупанти обстріляли Одещину. Після першого влучання по агропідприємству, ворог вирішив завдати більших пошкоджень. Додаткова ракета, знищила рятувальну техніку пожежників, які якраз ліквідовували наслідки першого "прильоту". 

Про це повідомляє ДСНС України. 

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"Знищуючи нашу техніку ворог вкотре нагадує про те, що норми міжнародного права, якими рятувальники захищені від атак під час своєї роботи, для нього не мають ніякої ваги й поваги. Повторний ракетний удар залишив особовий склад без двох пожежних машин. Нова автоцистерна навряд чи підлягає відновленню й у такому стані вже точно нікому не допоможе. На щастя, рятувальники не постраждали", — зазначив Голова ДСНС Сергій Крук. 

Частина будівлі впала на авто. Фото: ДСНС
Частина будівлі впала на авто. Фото: ДСНС
Пожежники розбирають спецавто з-під завалів. Фото: ДСНС
Пожежники розбирають спецавто з-під завалів. Фото: ДСНС

Що відомо про обстріл Одеської області

У ніч проти 21 липня російські окупаційні війська вдарили ракетами типу "Калібр" по терміналах із зерном одного з агропідприємств Одеської області. Внаслідок вибуху постраждали дві людини. 

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер додав, що під час обстрілу окупанти намагались обійти системи протиповітряної оборони, спрямовуючи ракети на мінімальній висоті, використовуючи особливості ландшафту.

Нагадаємо, вночі 20 липня окупанти вчергове обстріляли південь країни. Ворог вкотре використав комбіновану тактику атаки. РФ запустила по Одесі та Миколаєву крилаті ракети повітряного, наземного та морського базування, а також іранські ударні БпЛА типу Shahed-136/131. Новини.LIVE, порахували, скільки грошей коштувала РФ нічна атака по Одесі. 

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