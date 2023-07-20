Обстріл Одеси та Миколаєва 20 липня: скільки коштують ракети та БпЛА, які запустила РФ

ДСНС ліквідовують наслідки ворожої атаки. Фото: ДСНС

Вночі 20 липня окупанти вчергове обстріляли південь країни. Ворог вкотре використав комбіновану тактику атаки. РФ запустила по Одесі та Миколаєву крилаті ракети повітряного, наземного та морського базування, а також іранські ударні БпЛА типу Shahed-136/131.

Новини.LIVE, посилаючись на дані Forbes, порахували, скільки грошей коштувала РФ нічна атака по Одесі.

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Скільки дронів та ракет було випущено по Одесі та Миколаєву

Російські окупаційні війська загалом випустили по Одесі та Миколаєву 38 боєприпасів: 19 крилатих ракет та 19 дронів-камікадзе.

Для удару окупанти застосували:

сім крилатих "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон" (Крим);

чотири крилаті ракети повітряного базування Х-22 — пуски здійснювалися з восьми літаків Ту-22МЗ (акваторія Чорного моря);

три крилаті ракети морського базування "Калібр" імовірно з підводного човна (акваторія Чорного моря);

п'ять крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К" (Крим);

19 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з двох напрямків — південного (Чауда, Крим) та північно-східного (Курськ).

Скільки коштують ракети, які РФ запускає по Україні

За даними Forbes, одна крилата ракета типу "Калібр" коштує 6,5 мільйонів доларів. "Іскандери", "Онікси" та крилаті ракети Х-22 обходяться дешевше, їх вартість за одиницю 3 млн доларів, 1,25 млн доларів, 1 мільйон доларів відповідно.

Тим часом вартість дрона-камікадзе іранського виробництва оцінюють в приблизно 20 тисяч доларів США. Порівняно з ракетами БпЛА досить дешеві, тому Росія може використовувати їх десятками.

У скільки РФ обійшлась атака по Одесі

Відтак, запуск 3 "Калібрів" обійшовся у 19.5 мільйонів доларів. Вартість п’яти "Іскандерів" становить 15 мільйонів доларів. Сім "Оніксів" коштують 8,75 млн доларів. Вартість чотирьох ракет типу Х-22 становить 4 млн доларів. Тим часом 19 дронів обійшлись у 380 тисяч доларів.

Загалом РФ на атаку по Одесі та Миколаєву витратила майже 48 мільйонів доларів, що в еквіваленті на гривню сягає 1 мільярд 761 мільйон.

Нагадаємо, вночі 19 липня окупанти здійснили наймасштабнішу комбіновану атаку по Одесі. Ворог запустив крилаті ракети повітряного, наземного та морського базування, а також іранські ударні БпЛА типу Shahed-136/131. Новини.LIVE, порахували, скільки грошей коштувала РФ нічна атака по Одесі.