Обстріл Одеси та Миколаєва 20 липня: скільки коштують ракети та БпЛА, які запустила РФ

Зруйновані музеї, школи, дитсадки: скільки коштувала РФ атака по Одесі та Миколаєву
Вночі 20 липня окупанти вчергове обстріляли південь країни. Ворог вкотре використав комбіновану тактику атаки. РФ запустила по Одесі та Миколаєву крилаті ракети повітряного, наземного та морського базування, а також іранські ударні БпЛА типу Shahed-136/131.
Новини.LIVE, посилаючись на дані Forbes, порахували, скільки грошей коштувала РФ нічна атака по Одесі.
Скільки дронів та ракет було випущено по Одесі та Миколаєву
Російські окупаційні війська загалом випустили по Одесі та Миколаєву 38 боєприпасів: 19 крилатих ракет та 19 дронів-камікадзе.
Для удару окупанти застосували:
- сім крилатих "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон" (Крим);
- чотири крилаті ракети повітряного базування Х-22 — пуски здійснювалися з восьми літаків Ту-22МЗ (акваторія Чорного моря);
- три крилаті ракети морського базування "Калібр" імовірно з підводного човна (акваторія Чорного моря);
- п'ять крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К" (Крим);
- 19 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з двох напрямків — південного (Чауда, Крим) та північно-східного (Курськ).
Скільки коштують ракети, які РФ запускає по Україні
За даними Forbes, одна крилата ракета типу "Калібр" коштує 6,5 мільйонів доларів. "Іскандери", "Онікси" та крилаті ракети Х-22 обходяться дешевше, їх вартість за одиницю 3 млн доларів, 1,25 млн доларів, 1 мільйон доларів відповідно.
Тим часом вартість дрона-камікадзе іранського виробництва оцінюють в приблизно 20 тисяч доларів США. Порівняно з ракетами БпЛА досить дешеві, тому Росія може використовувати їх десятками.
У скільки РФ обійшлась атака по Одесі
Відтак, запуск 3 "Калібрів" обійшовся у 19.5 мільйонів доларів. Вартість п’яти "Іскандерів" становить 15 мільйонів доларів. Сім "Оніксів" коштують 8,75 млн доларів. Вартість чотирьох ракет типу Х-22 становить 4 млн доларів. Тим часом 19 дронів обійшлись у 380 тисяч доларів.
Загалом РФ на атаку по Одесі та Миколаєву витратила майже 48 мільйонів доларів, що в еквіваленті на гривню сягає 1 мільярд 761 мільйон.
Нагадаємо, вночі 19 липня окупанти здійснили наймасштабнішу комбіновану атаку по Одесі. Ворог запустив крилаті ракети повітряного, наземного та морського базування, а також іранські ударні БпЛА типу Shahed-136/131. Новини.LIVE, порахували, скільки грошей коштувала РФ нічна атака по Одесі.