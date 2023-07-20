Обстрел Одессы и Николаева 20 июля: сколько стоят ракеты и БПЛА, запущенные РФ

ГСЧС ликвидируют последствия вражеской атаки. Фото: ГСЧС

Ночью 20 июля оккупанты в очередной раз обстреляли юг страны. Враг еще раз использовал комбинированную тактику атаки. РФ запустила по Одессе и Николаеву крылатые ракеты воздушного, наземного и морского базирования, а также иранские ударные БпЛА типа Shahed-136/131.

Новини.LIVE, ссылаясь на данные Forbes, посчитали, сколько денег стоила РФ ночная атака по Одессе.

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Сколько дронов и ракет было выпущено по Одессе и Николаеву

Российские оккупационные войска выпустили по Одессе и Николаеву 38 боеприпасов: 19 крылатых ракет и 19 дронов-камикадзе.

Для удара оккупанты применили:

семь крылатых "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион" (Крым);

четыре крылатых ракеты воздушного базирования Х-22 — пуски осуществлялись с восьми самолетов Ту-22МЗ (акватория Черного моря);

три крылатые ракеты морского базирования "Калибр" предположительно с подводной лодки (акватория Черного моря);

пять крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К" (Крым);

19 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 по двум направлениям — южному (Чауда, Крым) и северо-восточному (Курск).

Сколько стоят ракеты, которые РФ запускает по Украине

По данным Forbes, одна крылатая ракета типа "Калибр" стоит 6,5 миллиона долларов. "Искандеры", "Ониксы" и крылатые ракеты Х-22 обходятся дешевле, их стоимость за единицу 3 млн долларов, 1,25 млн долларов, 1 миллион долларов соответственно.

Между тем стоимость дрона-камикадзе иранского производства оценивается примерно в 20 тысяч долларов США. В сравнении с ракетами БпЛА достаточно дешевы, поэтому Россия может использовать их десятками.

Во сколько РФ обошлась атака по Одессе

Следовательно, запуск трех "Калибров" обошелся в 19.5 млн долларов. Стоимость пяти "Искандеров" составляет 15 млн долларов. Семь "Ониксов" стоят 8,75 млн долларов. Стоимость четырех ракет типа Х-22 составляет 4 млн долларов. Тем временем 19 дронов обошлись в 380 тысяч долларов.

В общей сложности РФ на атаку по Одессе и Николаеву потратила почти 48 миллионов долларов, что в эквиваленте на гривну составляет 1 миллиард 761 миллион.

Напомним, ночью 19 июля оккупанты совершили самую масштабную комбинированную атаку по Одессе. Враг запустил крылатые ракеты воздушного, наземного и морского базирования, а также иранские ударные БпЛА типа Shahed-136/131. Новини.LIVE, посчитали, сколько денег стоила РФ ночная атака по Одессе.