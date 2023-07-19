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Скільки мільярдів коштувала РФ наймасованіша атака Одеси

19 липня 2023 19:30
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Анна Мурадова
Редактор
Обстріл Одеси 19 липня: скільки коштують ракети та БпЛА, які запустила РФ
Місце влучання ракети. Фото: ОК "Південь"
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Вночі 19 липня окупанти здійснили наймасштабнішу комбіновану атаку по Одесі. Ворог запустив крилаті ракети повітряного, наземного та морського базування, а також іранські ударні БпЛА типу Shahed-136/131. 

Новини.LIVE, посилаючись на дані Forbes, порахували, скільки грошей коштувала РФ нічна атака по Одесі. 

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Скільки дронів та ракет було випущено по Одесі

Під час нічної атаки ворог випустив по Одещині 6 крилатих ракет "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон".Також російська стратегічна авіація завдала удару за допомогою однієї ракети Х-59 та 8 крилатих ракет Х-22 з літаків дальньої авіації Ту-22М3 з акваторії Чорного моря. Крім того, окупанти запустили 12 високоточних ракети типу "Калібр". Паралельно південь росіяни атакували дронами Shahed-136, над регіоном збили 8 БпЛА.

Скільки коштують ракети, які РФ запускає по Україні

За даними Forbes, одна крилата ракета типу "Калібр" коштує 6,5 мільйонів доларів. "Онікси" та крилаті ракети Х-22 та Х-59 обходяться дешевше, їх вартість за одиницю 1,25 млн доларів, 1 мільйон та пів мільйона доларів відповідно. 

Тим часом вартість дрона-камікадзе іранського виробництва оцінюють в приблизно 20 тисяч доларів США. Порівняно з ракетами БпЛА досить дешеві, тому Росія може використовувати їх десятками.

У скільки РФ обійшлась атака по Одесі

Відтак, запуск 12 "Калібрів" обійшовся у 78 мільйонів доларів. Шість "Оніксів" коштують 7,5 млн доларів. Вартість восьми ракет типу Х-22 становить 8 млн доларів, а одна ракета Х-59 півмільйони. Тим часом 8 дронів —  у 160 тисяч доларів, всього по Україні запустили БпЛА на загальну суму 640 тисяч. 

Загалом РФ на наймасштабнішу атаку по Одесі витратила майже 95 мільйонів доларів, що в еквіваленті на гривню сягає 3 мільярди 303 мільйони. 

Зазначимо, під час Міжнародного форуму "Бачення майбутнього: експертний погляд", заявили, що Чорне море стало джерелом прибутків для окупантів. Економіка РФ витримає довгу війну.

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