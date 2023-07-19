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Сколько миллиардов стоила РФ самая массированная атака Одессы

19 июля 2023 19:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Обстрел Одессы 19 июля: сколько стоят ракеты и БПЛА, запущенные РФ
Место попадания ракеты. Фото: ОК "Юг"
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Ночью 19 июля оккупанты совершили самую масштабную комбинированную атаку по Одессе. Враг запустил крылатые ракеты воздушного, наземного и морского базирования, а также иранские ударные БПЛА типа Shahed-136/131.

Новини.LIVE, ссылаясь на данные Forbes, посчитали, сколько денег стоила РФ ночная атака по Одессе.

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Во время ночной атаки враг выпустил по Одесской области 6 крылатых ракет "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион" с акватории Черного моря. Кроме того, оккупанты запустили 12 высокоточных ракет типа "Калибр". Параллельно юг россияне атаковали дронами Shahed-136, над регионом сбили 8 БпЛА.

Сколько стоят ракеты, которые РФ запускает по Украине.

По данным Forbes одна крылатая ракета типа "Калибр" стоит 6,5 миллиона долларов. "Ониксы" и крылатые ракеты Х-22 и Х-59 обходятся дешевле, их стоимость за единицу 1,25 млн долларов, 1 миллион и полмиллиона долларов соответственно.

Между тем стоимость дрона-камикадзе иранского производства оценивается примерно в 20 тысяч долларов США. По сравнению с ракетами БПЛА достаточно дешевы, поэтому Россия может использовать их десятками.

Во сколько РФ обошлась атака по Одессе

Следовательно, запуск 12 "Калибров" обошелся в 78 миллионов долларов. Шесть "Ониксов" стоят 7,5 млн долларов. Стоимость восьми ракет типа Х-22 составляет 8 млн. долларов, а одна ракета Х-59 полмиллиона. Тем временем 8 дронов — в 160 тысяч долларов, всего по Украине запустили БПЛА на общую сумму 640 тысяч.

В целом РФ на самую масштабную атаку по Одессе потратила почти 95 миллионов долларов, что в эквиваленте на гривну составляет 3 миллиарда 303 миллиона.

Отметим, во время Международного форума "Видение будущего: экспертный взгляд" заявили, что Черное море стало источником доходов для оккупантов. Экономика РФ выдержит долгую войну.

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