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Поліція фіксує наслідки атаки по Одесі: кількість постраждалих зросла

19 липня 2023 12:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Поліція фіксує наслідки атаки по Одесі: кількість постраждалих зросла
Наслідки нічної атаки по Одесі. Фото: ГУНП в Одеській області
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Окупанти здійснили чергову терористичну атаку по Одесі за допомогою дронів та ракет. За попередніми даними, кількість постраждалих зросла з 6 до 10 осіб. Серед них 9-річний хлопчик.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області. 

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Внаслідок атаки були пошкоджені житлові будинки, автомобілі, об'єкти критичної інфраструктури та складські приміщення. Поліцейські прибули на місця подій та активно працюють, проводять огляди, надають допомогу рятувальникам та мешканцям.

Внаслідок вибухової хвилі у людей повилітали вікна. Фото: ГУНП в Одеській області
Внаслідок вибухової хвилі у людей повилітали вікна. Фото: ГУНП в Одеській області
Збитий дрон-камікадзе. Фото: ГУНП в Одеській області
Збитий дрон-камікадзе. Фото: ГУНП в Одеській області
Поліція фіксує наслідки нічної атаки. Фото: ГУНП в Одеській області
Поліція фіксує наслідки нічної атаки. Фото: ГУНП в Одеській області

Порушення законів війни

Інформація про подію зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Правоохоронці звертаються до громадян і наголошують, що ворог цинічно обстрілює мирне населення. Тож у разі сигналу "Повітряна тривога" негайно прямуйте до найближчого укриття та залишайтеся у безпеці до отримання сигналу "Відбій".

Понад дві години тривав масований обстріл Одеси та області минулої ночі. В одному зі спальних районів постраждали одразу кілька багатоповерхівок. Наслідки ракетної атаки бачили журналісти Новини.LIVE.

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