Поліція фіксує наслідки атаки по Одесі: кількість постраждалих зросла

Наслідки нічної атаки по Одесі. Фото: ГУНП в Одеській області

Окупанти здійснили чергову терористичну атаку по Одесі за допомогою дронів та ракет. За попередніми даними, кількість постраждалих зросла з 6 до 10 осіб. Серед них 9-річний хлопчик.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Внаслідок вибухової хвилі у людей повилітали вікна. Фото: ГУНП в Одеській області

Збитий дрон-камікадзе. Фото: ГУНП в Одеській області

Поліція фіксує наслідки нічної атаки. Фото: ГУНП в Одеській області

Порушення законів війни

Інформація про подію зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Правоохоронці звертаються до громадян і наголошують, що ворог цинічно обстрілює мирне населення. Тож у разі сигналу "Повітряна тривога" негайно прямуйте до найближчого укриття та залишайтеся у безпеці до отримання сигналу "Відбій".

Понад дві години тривав масований обстріл Одеси та області минулої ночі. В одному зі спальних районів постраждали одразу кілька багатоповерхівок. Наслідки ракетної атаки бачили журналісти Новини.LIVE.