Скло, вибиті вікна та двері: наслідки нічного обстрілу Одеси

Люди на подвір'ї постраждалого будинку. Фото: Новини.LIVE

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

Понад дві години йшов масований обстріл Одеси та області минулої ночі. В одному зі спальних районів постраждали одразу кілька багатоповерхівок. Понад 10 людей отримали травми різного ступеня важкості.

Наслідки ракетної атаки бачили журналісти Новини.LIVE.

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Нагадаємо, в ніч на 19 липня окупанти знову атакували Одещину. Для обстрілу РФ використала ракети та дрони. Головними цілями нападу стали портові та критичні інфраструктурні об'єкти. Подробиці нічного повітряного бою за посиланням.