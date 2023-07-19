Полиция фиксирует последствия атаки по Одессе: количество пострадавших выросло

Последствия ночной атаки в Одессе. Фото: ГУНП в Одесской области

Оккупанты совершили очередную террористическую атаку по Одессе с помощью дронов и ракет. По предварительным данным, количество пострадавших выросло с 6 до 10 человек. Среди них 9-летний мальчик.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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В результате атаки были повреждены жилые дома, автомобили, объекты критической инфраструктуры и складские помещения. Полицейские прибыли на места событий и активно работают, проводят осмотры, оказывают помощь спасателям и жителям.

В результате взрывной волны у людей вылетели окна. Фото: ГУНП в Одесской области

Сбитый дрон-камикадзе. Фото: ГУНП в Одесской области

Полиция фиксирует последствия ночной атаки. Фото: ГУНП в Одесской области

Нарушение законов войны

Информация о событии зарегистрирована в Едином реестре досудебных расследований по статье 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители обращаются к гражданам и отмечают, что враг цинично обстреливает мирное население. Итак, в случае сигнала "Воздушная тревога" немедленно направляйтесь к ближайшему укрытию и оставайтесь в безопасности до получения сигнала "Отбой".

Более двух часов шел массированный обстрел Одессы и области минувшей ночью. В одном из спальных районов пострадали сразу несколько многоэтажек. Последствия ракетной атаки видели журналисты Новини.LIVE.