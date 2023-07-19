"Росія витримає довгу війну": Чорне море стало джерелом прибутків для окупантів

Експорт Чорним морем. Фото: google

Під час Міжнародного форуму "Бачення майбутнього: експертний погляд", заявили, що Чорне море стало джерелом прибутків для окупантів. Економіка РФ витримає довгу війну.

Про це повідомив керівник моніторингової групи, Чорноморський інститут стратегічних досліджень Андрій Клименко.

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Андрій Клименко. Фото: mediacenter

"Росія витримає довгу війну. Економіка Росії витримала та переорієнтувалася на глобальний схід. Чорне море стає джерелом прибутків Росії для продовження війни. Тільки з березня 2023 року щомісячно Росія отримує 5 мільйонів тонн сирої нафти й 4,5 мільйони тонн дизельного пального з портів Чорного моря. Експорт нафти лише зростає", — зазначив Андрій Клименко.

Клименко також зазначив, що на сьомому місяці ембарго, кількість порушень цих обмежень зростає. Кожен місяць декілька десятків танкерів здійснюють прямі рейси до різних країн, таких як США, Бельгія, Іспанія, Греція та інші, для постачання російської нафти.

Ці факти свідчать про те, що Росія використовує Чорноморське море як стратегічний ресурс для забезпечення фінансових потоків, які дозволяють їй продовжувати війну.

Нагадаємо, навіть після виходу з Зернової ініціативи, Росія не припиняє тероризувати світ. Вночі, 19 липня, відбулася цілеспрямована повітряна атака на зернові термінали в портах "Одеса" та "Чорноморськ".

Тим часом російські загарбники продовжують знущатися з мирного населенням на тимчасово окупованих територіях. Так, в Енергодарі росіяни створили своїми діями нову загрозу для екологічної та радіаційної безпеки.