Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow "Россия выдержит долгую войну": Черное море стало источником доходов для оккупантов arrow

"Россия выдержит долгую войну": Черное море стало источником доходов для оккупантов

19 июля 2023 14:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Россия выдержит долгую войну": Черное море стало источником доходов для оккупантов
Экспорт по Черному морю. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Во время Международного форума "Видение будущего: экспертный взгляд" заявили, что Черное море стало источником доходов для оккупантов. Экономика РФ выдержит долгую войну.

Об этом сообщил руководитель мониторинговой группы, Черноморский институт стратегических исследований Андрей Клименко.

Читайте также:
Андрей Клименко.
Андрей Клименко. Фото: mediacenter

"Россия выдержит долгую войну. Экономика России выдержала и переориентировалась на глобальный восток. Черное море становится источником доходов России для продолжения войны. Только с марта 2023 года ежемесячно Россия получает 5 миллионов тонн сырой нефти и 4,5 миллиона тонн дизельного горючего из портов Черного моря. Экспорт нефти только растет", — отметил Андрей Клименко.

Клименко также отметил, что на седьмом месяце эмбарго количество нарушений этих ограничений растет. Каждый месяц несколько десятков танкеров совершают прямые рейсы в разные страны, такие как США, Бельгия, Испания, Греция и другие, для поставки российской нефти.

Эти факты свидетельствуют о том, что Россия использует Черноморское море как стратегический ресурс для обеспечения финансовых потоков, позволяющих ей продолжать войну.

Напомним, даже после выхода из Зерновой инициативы Россия не прекращает терроризировать мир. Ночью, 19 июля, прошла целенаправленная воздушная атака на зерновые терминалы в портах "Одесса" и "Черноморск".

Тем временем российские захватчики продолжают издеваться над мирным населением на временно оккупированных территориях. Так, в Энергодаре россияне создали своими действиями новую угрозу экологической и радиационной безопасности.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

None

"Под шумок войны" депутаты пытались декриминализировать сотни коррупционных дел

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

Новость с фото

15:10 "Сколько можно воровать?": Ольга Сумская эмоционально "прошлась" по украинской власти

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз