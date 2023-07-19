"Россия выдержит долгую войну": Черное море стало источником доходов для оккупантов

Экспорт по Черному морю. Фото: google

Во время Международного форума "Видение будущего: экспертный взгляд" заявили, что Черное море стало источником доходов для оккупантов. Экономика РФ выдержит долгую войну.

Об этом сообщил руководитель мониторинговой группы, Черноморский институт стратегических исследований Андрей Клименко.

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Андрей Клименко. Фото: mediacenter

"Россия выдержит долгую войну. Экономика России выдержала и переориентировалась на глобальный восток. Черное море становится источником доходов России для продолжения войны. Только с марта 2023 года ежемесячно Россия получает 5 миллионов тонн сырой нефти и 4,5 миллиона тонн дизельного горючего из портов Черного моря. Экспорт нефти только растет", — отметил Андрей Клименко.

Клименко также отметил, что на седьмом месяце эмбарго количество нарушений этих ограничений растет. Каждый месяц несколько десятков танкеров совершают прямые рейсы в разные страны, такие как США, Бельгия, Испания, Греция и другие, для поставки российской нефти.

Эти факты свидетельствуют о том, что Россия использует Черноморское море как стратегический ресурс для обеспечения финансовых потоков, позволяющих ей продолжать войну.

Напомним, даже после выхода из Зерновой инициативы Россия не прекращает терроризировать мир. Ночью, 19 июля, прошла целенаправленная воздушная атака на зерновые терминалы в портах "Одесса" и "Черноморск".

Тем временем российские захватчики продолжают издеваться над мирным населением на временно оккупированных территориях. Так, в Энергодаре россияне создали своими действиями новую угрозу экологической и радиационной безопасности.