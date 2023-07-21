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Российская ракета уничтожила спецтехнику ГСЧС: есть ли пострадавшие

21 июля 2023 10:26
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Российская ракета уничтожила спецтехнику ГСЧС: есть ли пострадавшие
Последствия повторного обстрела агропредприятия в Одесской области. Фото: ГСЧС
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В четвертый раз через неделю, оккупанты обстреляли Одесчину. После первого попадания по агропредприятию, враг решил нанести большие повреждения. Дополнительная ракета уничтожила спасательную технику пожарных, которые как раз ликвидировали последствия первого "прилета".

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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"Уничтожая нашу технику враг еще раз напоминает о том, что нормы международного права, которыми спасатели защищены от атак во время своей работы, для него не имеют никакого веса и уважения. Повторный ракетный удар оставил личный состав без двух пожарных машин. Новая автоцистерна вряд ли подлежит восстановлению и в таком состоянии точно никому не поможет. К счастью, спасатели не пострадали", — отметил Глава ГСЧС Сергей Крук.

Часть здания упала на машину. Фото: ГСЧС
Часть здания упала на машину. Фото: ГСЧС
Пожарные разбирают спецавто из-под завалов. Фото: ГСЧС
Пожарные разбирают спецавто из-под завалов. Фото: ГСЧС

Что известно об обстреле Одесской области

В ночь на 21 июля российские оккупационные войска ударили ракетами типа "Калибр" по терминалам с зерном одного из агропредприятий Одесской области. В результате взрыва пострадали два человека.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер добавил, что во время обстрела оккупанты пытались обойти системы противовоздушной обороны, направляя ракеты на минимальной высоте, используя особенности ландшафта.

Напомним, ночью 20 июля оккупанты в очередной раз обстреляли юг страны. Враг еще раз использовал комбинированную тактику атаки. РФ запустила по Одессе и Николаеву крылатые ракеты воздушного, наземного и морского базирования, а также иранские ударные БПЛА типа Shahed-136/131. Новини.LIVE, посчитали, сколько денег стоила РФ ночная атака по Одессе.

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