З'явилось відео перших хвилин після прильоту в Одесі

Евакуація людей під час обстрілу. Фото: ДСНС

Третю ніч поспіль Одеса переживає обстріли. Під ударом російських ракет — порти, причали, житлові будинки й торгові мережі. Є постраждалі та загиблі серед цивільного населення.

Одеські патрульні опублікували відео з бодікамер.

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"Першими на місце прибули патрульні. Зі зруйнованого будинку почули крики про допомогу. Щоб евакуювати громадян, патрульні одразу почали розбирати уламки будівлі. Вдалося витягти з-під завалів декількох громадян та перемістити їх в безпечне місце. Один з потерпілих отримав численні осколкові поранення, тож, щоб зупинити кровотечу, патрульні наклали жгут та контролювали його стан до приїзду медиків", — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, окупанти під час обстрілу Одеси використовують комбіновану тактику. Ворог запускає ракети наземного, морського та повітряного базування. ППО не можуть збивати ракети Х-22 і "Онікс". Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що необхідно Одесі, аби відбивати ворожі атаки.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки по Одесі постраждали 8 людей. Президент України Володимир Зеленський висловив свої співчуття рідним загиблих та поранених.