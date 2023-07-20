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З'явилось відео перших хвилин після прильоту в Одесі

20 липня 2023 17:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
З'явилось відео перших хвилин після прильоту в Одесі
Евакуація людей під час обстрілу. Фото: ДСНС
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Третю ніч поспіль Одеса переживає обстріли. Під ударом російських ракет — порти, причали, житлові будинки й торгові мережі. Є постраждалі та загиблі серед цивільного населення. 

Одеські патрульні опублікували відео з бодікамер.

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"Першими на місце прибули патрульні. Зі зруйнованого будинку почули крики про допомогу. Щоб евакуювати громадян, патрульні одразу почали розбирати уламки будівлі. Вдалося витягти з-під завалів декількох громадян та перемістити їх в безпечне місце. Один з потерпілих отримав численні осколкові поранення, тож, щоб зупинити кровотечу, патрульні наклали жгут та контролювали його стан до приїзду медиків", — йдеться в повідомленні. 

Зазначимо, окупанти під час обстрілу Одеси використовують комбіновану тактику. Ворог запускає ракети наземного, морського та повітряного базування. ППО не можуть збивати ракети Х-22 і "Онікс". Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що необхідно Одесі, аби відбивати ворожі атаки.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки по Одесі постраждали 8 людей. Президент України Володимир Зеленський висловив свої співчуття рідним загиблих та поранених. 

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