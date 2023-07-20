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Появилось видео первых минут после прилета в Одессе

20 июля 2023 17:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Появилось видео первых минут после прилета в Одессе
Эвакуация людей во время обстрела. Фото: ГСЧС
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Третью ночь подряд Одесса переживает обстрелы. Под ударом российских ракет — порты, причалы, жилые дома и торговые сети. Имеются пострадавшие и погибшие среди гражданского населения.

Одесские патрульные опубликовали видео с бодикамер.

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"Первыми на место прибыли патрульные. Из разрушенного дома услышали крики о помощи. Чтобы эвакуировать граждан, патрульные сразу начали разбирать обломки здания. Удалось извлечь из-под завалов нескольких граждан и переместить их в безопасное место. Один из пострадавших получил многочисленные осколочные ранения, поэтому, чтобы остановить кровотечение, патрульные наложили жгут и контролировали его состояние до приезда медиков", — говорится в сообщении.

Отметим, оккупанты при обстреле Одессы используют комбинированную тактику. Враг запускает ракеты наземного, морского и воздушного базирования. ПВО не могут сбивать ракеты Х-22 и Оникс. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что необходимо Одессе, чтобы отражать вражеские атаки.

Напомним, в результате ночной атаки по Одессе пострадали 8 человек. Президент Украины Владимир Зеленский выразил свои соболезнования родным погибших и раненых.

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