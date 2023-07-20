Зеленський відреагував на обстріл Одеси та Миколаєва

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Внаслідок нічної атаки по Одесі постраждали 8 людей. Президент України Володимир Зеленський висловив свої співчуття рідним загиблих та поранених.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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"Російські терористи продовжують свої намагання зруйнувати життя нашої країни. На жаль, є поранені, є загиблі... Мої співчуття рідним та близьким! Але немає у держави-зла ракет, які були б сильніші, ніж наша воля зберегти життя, підтримати один одного і перемогти", — написав Зеленський.

Крім того, Президент України подякував усім, хто захищає наші міста. Воїнам, рятувальникам, лікарям, місцевій владі, волонтерам, працівникам портів, які невпинно працюють, щоб зберегти інфраструктуру. Будівельники та ремонтні бригади теж отримали вдячність від Зеленського за те, що допомагають людям повернутися до нормальних умов життя, відновлюючи міста після атак.

Нагадаємо, окупанти вчергове вдалися до підступної нічної атаки. Внаслідок ракетного удару було влучання в адмінбудівлю. З ночі на місці події працюють півсотні рятувальників. Журналісти Новини.LIVE побачили наслідки чергової російської атаки.