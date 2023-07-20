Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Зеленский отреагировал на обстрелы Одессы и Николаева arrow

Зеленский отреагировал на обстрелы Одессы и Николаева

20 июля 2023 11:53
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Зеленский отреагировал на обстрелы Одессы и Николаева
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В результате ночной атаки по Одессе пострадали 8 человек. Президент Украины Владимир Зеленский выразил свои соболезнования родным погибших и раненых.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

Читайте также:

"Российские террористы продолжают свои попытки разрушить жизнь нашей страны. К сожалению, есть раненые, есть погибшие... Мои соболезнования родным и близким! Но нет у государства-зла ракет, которые были бы сильнее, чем наша воля сохранить жизнь, поддержать друг друга и победить", — написал Зеленский.

Кроме того, Президент Украины поблагодарил всех, кто защищает наши города. Воинам, спасателям, врачам, местным властям, волонтерам, работникам неустанно работающих портов, чтобы сохранить инфраструктуру. Строители и ремонтные бригады тоже получили благодарность от Зеленского за то, что помогают людям вернуться к нормальным условиям жизни, восстанавливая города после атак.

Напомним, оккупанты в очередной раз прибегли к коварной ночной атаке. В результате ракетного удара было попадание в админздание. С ночи на месте происшествия работают полсотни спасателей. Журналисты Новини.LIVE увидели последствия очередной российской атаки.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Ремонты столичных дорог: власти Киева решили "закатать" в асфальт 2,5 миллиарда

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

Новость с видео

01:53 Вождение под хмельком: как автомобилиста могут развести на штраф

11:21 Зинченко ушел из клуба из-за тренера: в Англии рассказали о трансфере украинца

Новость с видео

22:19 Путин сделал циничное заявление о вступлении Украины в НАТО

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз