Зеленский отреагировал на обстрелы Одессы и Николаева

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

В результате ночной атаки по Одессе пострадали 8 человек. Президент Украины Владимир Зеленский выразил свои соболезнования родным погибших и раненых.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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"Российские террористы продолжают свои попытки разрушить жизнь нашей страны. К сожалению, есть раненые, есть погибшие... Мои соболезнования родным и близким! Но нет у государства-зла ракет, которые были бы сильнее, чем наша воля сохранить жизнь, поддержать друг друга и победить", — написал Зеленский.

Кроме того, Президент Украины поблагодарил всех, кто защищает наши города. Воинам, спасателям, врачам, местным властям, волонтерам, работникам неустанно работающих портов, чтобы сохранить инфраструктуру. Строители и ремонтные бригады тоже получили благодарность от Зеленского за то, что помогают людям вернуться к нормальным условиям жизни, восстанавливая города после атак.

Напомним, оккупанты в очередной раз прибегли к коварной ночной атаке. В результате ракетного удара было попадание в админздание. С ночи на месте происшествия работают полсотни спасателей. Журналисты Новини.LIVE увидели последствия очередной российской атаки.