В Одеській області чутно вибухи: зафіксовано пуски "Оніксів"

Вибухи в полі. Фото ілюстративне: google

21 липня в Одеській області було чутно вибухи. За попередньою інформацією, відбувся запуск ракет в бік області.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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"Жителі всієї області, лишайтеся в безпечних місяцях до відбою! Не фільмуйте роботу ППО, не допомагайте ворогові!" — написав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Допис Олега Кіпера. Фото: скриншот

У Повітряних силах повідомили про пуски надзвукових ракет "Онікс". Зазначимо, як повідомляв Юрій Ігнат, "Онікс" — це протикорабельні ракети, їх випускають з берегового компресу "Бастіон" з Криму. Таким чином ракета вилітає й летить спочатку на великій висоті. Швидкість — понад 3000 км\год. При заході на ціль ракета опускається до 10-15 метрів, дуже низько над поверхнею води. Таким чином важко збивати ті ракети, що летять дуже низько, крім того, їх виявити важко.

Допис Повітряних сил. Фото: скриншот

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Повідомлення про вибухи. Фото: скриншот

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Нагадаємо, у ніч проти 21 липня російські окупаційні війська вдарили ракетами типу "Калібр" по терміналах із зерном одного з агропідприємств Одеської області. Внаслідок вибуху постраждали дві людини.