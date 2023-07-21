Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одеській області чутно вибухи: зафіксовано пуски "Оніксів" arrow

В Одеській області чутно вибухи: зафіксовано пуски "Оніксів"

21 липня 2023 11:11
оновлено: 11:35
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одеській області чутно вибухи: зафіксовано пуски "Оніксів"
Вибухи в полі. Фото ілюстративне: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

21 липня в Одеській області було чутно вибухи. За попередньою інформацією, відбувся запуск ракет в бік області.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Читайте також:

"Жителі всієї області, лишайтеся в безпечних місяцях до відбою! Не фільмуйте роботу ППО, не допомагайте ворогові!" — написав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. 

Допис Олега Кіпер. Фото: скриншот
Допис Олега Кіпера. Фото: скриншот

У Повітряних силах повідомили про пуски надзвукових ракет "Онікс". Зазначимо, як повідомляв Юрій Ігнат, "Онікс" — це протикорабельні ракети, їх випускають з берегового компресу "Бастіон" з Криму. Таким чином ракета вилітає й летить спочатку на великій висоті. Швидкість — понад 3000 км\год. При заході на ціль ракета опускається до 10-15 метрів, дуже низько над поверхнею води. Таким чином важко збивати ті ракети, що летять дуже низько, крім того, їх виявити важко.

Допис Повітряних сил. Фото: скриншот

Оновлено 11:20. Зафіксовано повторні пуски "Оніксів". Залишайтесь в укриттях. 

​​​​
Допис Повітряних сил. Фото: скриншот

Оновлено 11:24. Моніторингові групи повідомляють про небезпеку в Сергіївці та Затоці.

Допис в спільноті "Повітряна тривога". Фото: скриншот
Допис у спільноті "Повітряна тривога". Фото: скриншот

Оновлено 11:27. В Одеській області пролунали повторні вибухи. Повітряна тривога все ще триває. 

Повідомлення про вибухи. Фото: скриншот

Оновлено 11:34. Відбій повітряної тривоги

Нагадаємо, у ніч проти 21 липня російські окупаційні війська вдарили ракетами типу "Калібр" по терміналах із зерном одного з агропідприємств Одеської області. Внаслідок вибуху постраждали дві людини.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Чим Україна компенсує втрату зернової угоди: п’ять альтернативних сценаріїв

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

09:31 Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші

Новина з відео

01:53 Кермування напідпитку: як водіїв можуть розвести на штраф

11:21 Зінченко покинув клуб через тренера: в Англії розповіли про трансфер українця

08:38 Мудрик готується до виходу з "Челсі": де він продовжить кар'єру

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз