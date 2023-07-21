В Одесской области слышны взрывы: зафиксированы пуски "Ониксов"

Взрывы

21 июля, в Одесской области были слышны взрывы. По предварительной информации, произошел запуск ракет в сторону области.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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"Жители всей области, оставайтесь в безопасных месяцах до отбоя! Не снимайте работу ПВО, не помогайте врагу!", — написал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Сообщение Олега Кипер. Фото: скриншот

В Воздушных силах сообщили о пусках сверхзвуковых ракет "Оникс". Отметим, как сообщал Юрий Игнат, "Оникс" — это противокорабельные ракеты, их выпускают из берегового компресса "Бастион" из Крыма. Таким образом, ракета вылетает и летит сначала на большой высоте. Скорость — более 3000 км/ч. При закате на цель ракета опускается до 10-15 метров, очень низко над поверхностью воды. Таким образом трудно сбивать летящие очень низко, кроме того, их обнаружить трудно.

Сообщение Воздушных сил. Фото: скриншот

Обновлено 11:20. Зафиксированы повторные пуски "Ониксов". Оставайтесь в укрытиях.

Сообщение Воздушных сил. Фото: скриншот

Обновлено 11:24. Мониторинговые группы сообщают об опасности в Сергеевке и Затоке.

Сообщение в сообществе "Воздушная тревога". Фото: скриншот

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