Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Обстрел Одесской области: полиция открыла уголовное дело против РФ arrow

Обстрел Одесской области: полиция открыла уголовное дело против РФ

21 июля 2023 12:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Обстрел Одесской области: полиция открыла уголовное дело против РФ
Правоохранители собирают доказательства противоправных действий РФ. Фото: ГУНП в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В ночь с 20 на 21 июля вражеская атака по Одесской области привела к разрушениям сельскохозяйственного предприятия. Правоохранители возбудили уголовное дело относительно нарушений законов и обычаев войны.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

Читайте также:

Детали ночной атаки по Одесской области

В результате ракетной атаки пострадали складские помещения с агропродукцией и сельскохозяйственная техника. Даже прибывшая на место спасательная техника ГСЧС, чтобы потушить пожар, стала объектом повреждений вследствие второго попадания ракеты.

Поврежденная техника. Фото: ГУНП в Одесской области
Поврежденная техника. Фото: ГУНП в Одесской области

В результате взрывов были также повреждены фасады и окна частных жилых домов, расположенных неподалеку. Два человека обратились за медицинской помощью.

Полиция фиксирует последствия вражеской атаки. Фото: ГУНП в Одесской области
Полиция фиксирует последствия вражеской атаки. Фото: ГУНП в Одесской области

Нарушение обычаев ведения войны

Сотрудники полиции Одесской области внесли данные о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по статье 438 Уголовного кодекса Украины, касающейся нарушения законов и обычаев войны.

Полицейские продолжают работать на месте происшествия, тщательно фиксируя последствия этого вражеского ракетного удара. Они проводят осмотр места происшествия, собирают вещественные доказательства и допрашивают свидетелей, оказывая помощь потерпевшим.

Напомним, днем 21 июля, в Одесской области были слышны взрывы. По предварительной информации, произошел запуск ракет в сторону области.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Чем Украина компенсирует потерю зернового соглашения: пять альтернативных сценариев

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

Новость с видео

01:53 Вождение под хмельком: как автомобилиста могут развести на штраф

11:21 Зинченко ушел из клуба из-за тренера: в Англии рассказали о трансфере украинца

08:38 Мудрик готовится к уходу из "Челси": где он продолжит карьеру

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз