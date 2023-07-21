Обстрел Одесской области: полиция открыла уголовное дело против РФ

Правоохранители собирают доказательства противоправных действий РФ. Фото: ГУНП в Одесской области

В ночь с 20 на 21 июля вражеская атака по Одесской области привела к разрушениям сельскохозяйственного предприятия. Правоохранители возбудили уголовное дело относительно нарушений законов и обычаев войны.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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В результате ракетной атаки пострадали складские помещения с агропродукцией и сельскохозяйственная техника. Даже прибывшая на место спасательная техника ГСЧС, чтобы потушить пожар, стала объектом повреждений вследствие второго попадания ракеты.

Поврежденная техника. Фото: ГУНП в Одесской области

В результате взрывов были также повреждены фасады и окна частных жилых домов, расположенных неподалеку. Два человека обратились за медицинской помощью.

Полиция фиксирует последствия вражеской атаки. Фото: ГУНП в Одесской области

Нарушение обычаев ведения войны

Сотрудники полиции Одесской области внесли данные о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по статье 438 Уголовного кодекса Украины, касающейся нарушения законов и обычаев войны.

Полицейские продолжают работать на месте происшествия, тщательно фиксируя последствия этого вражеского ракетного удара. Они проводят осмотр места происшествия, собирают вещественные доказательства и допрашивают свидетелей, оказывая помощь потерпевшим.

Напомним, днем 21 июля, в Одесской области были слышны взрывы. По предварительной информации, произошел запуск ракет в сторону области.