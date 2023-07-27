НАТО поддержит Украину в Черном море: подробности

Военные корабли в Черном море. Фото: google

После выхода РФ из "зернового соглашения", оккупанты начали угрожать блокадой Черного моря. Чтобы контролировать ситуацию, НАТО усилит свое присутствие в акватории.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона объяснил, что это даст Украине.

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"Любое присутствие союзников из стран НАТО в акватории Черного моря — это определенный плюс. Вы знаете, что это не внутреннее море РФ, поэтому и Турция член НАТО, и Румыния, и они имеют соответствующие силы и средства. Разведка воздушная происходит — и БпЛА стран НАТО в Черном море, и более мощные самолеты-разведчики, которые в конце концов контролируют некоторые вещи, происходящие в этом регионе", — отметил Юрий Игнат.

Спикер Воздушных сил добавил, что Украина постоянно работает с партнерами по координации действий. И для нас усиление их присутствия пойдет на пользу.

Блокада Черного моря

Черноморский флот России готовится к возможной полной морской блокаде Украины. Корабли РФ сменили свою дислокацию.

Между тем, свободная демократическая партия Германии (ВДП), которая является частью коалиции, выдвинула идею военной защиты кораблей с украинским зерном в Черном море. Однако оказывается, что сама Германия не может принять участие в такой защите, поскольку ее военно-морской флот находится в ограниченном состоянии.