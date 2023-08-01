РФ может готовить провокации после "прорыва" морской блокады

Атака по гражданскому судну. Фото: иллюстративный / google

Военно-морские эксперты выражают оговорку относительно возможных провокаций российских сил после прорыва блокады в Черном море. По его словам, Россия может осуществить атаки под чужим флагом, создавая угрозу судоходству.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина – Одесса рассказал капитан 1 ранга запаса ВМС Украины, стратегический эксперт компании "Соната" Андрей Рыженко.

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Провокации в Черном море

По словам эксперта, враг может использовать морское оружие от границ Босфора до украинских портов Одесской области, и этой возможностью они могут воспользоваться. Андрей Рыженко отметил, что россияне ранее запретили судоходство в определенной части Черного моря и атаковали некоторые суда, в частности, уничтожили эстонское грузовое судно Helt, которое под флагом Панамы.

Андрей Рыженко, капитан 1 ранга запаса ВМС Украины. Фото: Медиацентр Украина — Одесса

"То, что трем судам удалось прорвать блокаду и добраться до дунайских портов, это хорошо. Но они использовали фактор неожиданности и шли почти в территориальных водах Турции, Болгарии и Румынии. Сейчас там находится еще много судов и ожидаемо, что они пойдут по тому же маршруту. И россияне могут совершить скрытую провокацию против этих судов, атаковав их самотечными морскими минами или морскими дронами", — рассказал Андрей Рыженко.

Угроза существует из-за того, что россияне удерживают много сил в этой части Черного моря. Они могут совершить такую скрытую провокацию под чужим флагом и обвинить в этом Украину.

Три судна вошли в Измаильский порт

Три грузовых судна, принадлежащих греческой, израильской и турецко-грузинской компаниям, беспрепятственно дошли до порта в Измаиле. Кроме того, они двигались с включенными транспондерами, где был указан пункт назначения — порт в Украине.

Греческое и израильское суда шли в украинский порт напрямую через пролив Босфор. Тем временем турецко-грузинское судно отправилось из северной Турции. За ними наблюдали четыре разведывательных самолета НАТО.

Напомним, одесские пограничники перехватили угрозы от российского военного корабля торговому судну в Черном море. В своих угрозах российские военные заявили, что любую перевозку груза в Украину сочтут потенциальной транспортировкой военного оборудования.