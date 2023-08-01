Радіти зарано: Братчук про "прорив" зернового коридору

Судна в Чорному морі. Фото: google

Три судна які, зайшли в порти Одещини, застали погрози РФ, щодо блокування Чорного моря, вже на шляху до України. Тож говорити про “прорив зернового коридору” поки що зарано.

Про це в етері національного телемарафону повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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"Я розумію всі позитивні емоції, втім, потрібно все ж таки бути стриманішим. Слід дивитись, як ці кораблі будуть діяти даті. Ми сьогодні не можемо говорити, що це вже певна робота яка деблокуватиме наші порти. Загрози від РФ є на високому рівні. Тому це ще не прорив, як би нам цього не хотілось", — зазначив Сергій Братчук.

Речник УДАП додав, що судна, які наразі зайшли в порти Одещини "застрягли" на певному етапі переходу до дунайських портів в той час, коли РФ почала погрожувати Україні та світу повною блокадою акваторії Чорного моря. Наразі необхідно визначити нові маршрути Чорноморського коридору вже без участі Росії й Данайські порти посідають важливе місце в цих логістичних шляхах.

Три судна зайшли в Ізмаїльський порт

Три вантажні судна, що належать грецькій, ізраїльській та турецько-грузинській компаніям безперешкодно дійшли до порту в Ізмаїлі. Крім того, вони рухались з увімкненими транспондерами, де було вказано пункт призначення — порт в Україні.

Грецьке та ізраїльське судна йшли до українського порту напряму через протоку Босфор. Тим часом турецько-грузинське судно вирушило з північної Туреччини. За ними спостерігали чотири розвідувальні літаки НАТО.

Нагадаємо, одеські прикордонники перехопили погрози від російського військового корабля торговому судну в Чорному морі. У своїх погрозах російські військові заявили, що будь-яке перевезення вантажу до України вважатимуть потенційним транспортуванням військового обладнання.