Радоваться рано: Братчук о "прорыве" зернового коридора

Суда в Черном море. Фото: google

Три судна, зашедшие в порты Одесчины, застали угрозы РФ относительно блокирования Черного моря уже на пути к Украине. Так что говорить о “прорыве зернового коридора” пока рано.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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"Я понимаю все положительные эмоции, впрочем, нужно все же быть более сдержанным. Следует смотреть, как эти корабли будут действовать даты. Мы сегодня не можем говорить, что это уже определенная работа, которая будет деблокировать наши порты. Угрозы от РФ на высоком уровне". Поэтому это еще не прорыв, как бы нам этого ни хотелось", — отметил Сергей Братчук.

Спикер УДАП добавил, что суда, которые зашли в порты Одесчины "застряли" на определенном этапе перехода в дунайские порты в то время, когда РФ начала угрожать Украине и миру полной блокадой акватории Черного моря. Теперь необходимо определить новые маршруты Черноморского коридора уже без участия России и Данайские порты занимают важное место в этих логистических путях.

Три судна вошли в Измаильский порт

Три грузовых судна, принадлежащих греческой, израильской и турецко-грузинской компаниям, беспрепятственно дошли до порта в Измаиле. Кроме того, они двигались с включенными транспондерами, где был указан пункт назначения – порт в Украине.

Греческое и израильское суда шли в украинский порт напрямую через пролив Босфор. Тем временем турецко-грузинское судно отправилось из северной Турции. За ними наблюдали четыре разведывательных самолета НАТО.

Напомним, одесские пограничники перехватили угрозы от российского военного корабля торговому судну в Черном море. В своих угрозах российские военные заявили, что любую перевозку груза в Украину сочтут потенциальной транспортировкой военного оборудования.