Під наглядом НАТО: три судна пройшли в порт на Одещині

Завантаження судна в порту Ізмаїл. Фото: google

Попри намагання РФ блокувати Чорне море, три судна пройшли до порту в Ізмаїлі. За ними спостерігали чотири розвідувальні літаки НАТО.

Про це повідомляє Forbes.

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Розблокування Чорного моря

Три вантажні судна, що належать грецькій, ізраїльській та турецько-грузинській компаніям безперешкодно "прорвали" зернову блокаду. Крім того, вони рухались з увімкненими транспондерами, де було вказано пункт призначення — порт в Україні.

"Повідомлення про три цивільні судна, які безперешкодно припливли до України, можуть свідчити про те, що Росія або не бажає, або не в змозі проводити такі обшуки на цей час", — зазначив у коментарі Forbes Інститут вивчення війни у Вашингтоні, округ Колумбія.

Грецьке та ізраїльське судна йшли до українського порту напряму через протоку Босфор. Тим часом турецько-грузинське судно вирушило з північної Туреччини. За ними спостерігали чотири розвідувальні літаки НАТО.

Маршрут розвідувальних літаків НАТО над Чорним морем. Фото: скриншот

Блокада Чорного моря

Після виходу РФ із "зернової угоди" окупанти почали погрожувати блокадою Чорного моря. Тож, аби контролювати ситуацію, НАТО посилить свою присутність в акваторії.

Одеські прикордонники перехопили погрози від російського військового корабля торговому судну в Чорному морі. У своїх погрозах російські військові заявили, що будь-яке перевезення вантажу до України вважатимуть потенційним транспортуванням військового обладнання.