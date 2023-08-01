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Під наглядом НАТО: три судна пройшли в порт на Одещині

1 серпня 2023 10:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Під наглядом НАТО: три судна пройшли в порт на Одещині
Завантаження судна в порту Ізмаїл. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Попри намагання РФ блокувати Чорне море, три судна пройшли до порту в Ізмаїлі. За ними спостерігали чотири розвідувальні літаки НАТО. 

Про це повідомляє Forbes.

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Розблокування Чорного моря

Три вантажні судна, що належать грецькій, ізраїльській та турецько-грузинській компаніям безперешкодно "прорвали" зернову блокаду. Крім того, вони рухались з увімкненими транспондерами, де було вказано пункт призначення — порт в Україні. 

"Повідомлення про три цивільні судна, які безперешкодно припливли до України, можуть свідчити про те, що Росія або не бажає, або не в змозі проводити такі обшуки на цей час", — зазначив у коментарі Forbes Інститут вивчення війни у Вашингтоні, округ Колумбія.

Грецьке та ізраїльське судна йшли до українського порту напряму через протоку Босфор. Тим часом турецько-грузинське судно вирушило з північної Туреччини. За ними спостерігали чотири розвідувальні літаки НАТО.

Маршрут розвідувальних літаків НАТО над Чорним морем. Фото: скриншот
Маршрут розвідувальних літаків НАТО над Чорним морем. Фото: скриншот

Блокада Чорного моря

Після виходу РФ із "зернової угоди" окупанти почали погрожувати блокадою Чорного моря. Тож, аби контролювати ситуацію, НАТО посилить свою присутність в акваторії.

Одеські прикордонники перехопили погрози від російського військового корабля торговому судну в Чорному морі. У своїх погрозах російські військові заявили, що будь-яке перевезення вантажу до України вважатимуть потенційним транспортуванням військового обладнання.

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