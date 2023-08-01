Під наглядом НАТО: три судна пройшли в порт на Одещині
Попри намагання РФ блокувати Чорне море, три судна пройшли до порту в Ізмаїлі. За ними спостерігали чотири розвідувальні літаки НАТО.
Про це повідомляє Forbes.
Розблокування Чорного моря
Три вантажні судна, що належать грецькій, ізраїльській та турецько-грузинській компаніям безперешкодно "прорвали" зернову блокаду. Крім того, вони рухались з увімкненими транспондерами, де було вказано пункт призначення — порт в Україні.
"Повідомлення про три цивільні судна, які безперешкодно припливли до України, можуть свідчити про те, що Росія або не бажає, або не в змозі проводити такі обшуки на цей час", — зазначив у коментарі Forbes Інститут вивчення війни у Вашингтоні, округ Колумбія.
Грецьке та ізраїльське судна йшли до українського порту напряму через протоку Босфор. Тим часом турецько-грузинське судно вирушило з північної Туреччини. За ними спостерігали чотири розвідувальні літаки НАТО.
Блокада Чорного моря
Після виходу РФ із "зернової угоди" окупанти почали погрожувати блокадою Чорного моря. Тож, аби контролювати ситуацію, НАТО посилить свою присутність в акваторії.
Одеські прикордонники перехопили погрози від російського військового корабля торговому судну в Чорному морі. У своїх погрозах російські військові заявили, що будь-яке перевезення вантажу до України вважатимуть потенційним транспортуванням військового обладнання.