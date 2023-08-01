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Под наблюдением НАТО: три судна прошли в порт в Одесской области

1 августа 2023 10:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Под наблюдением НАТО: три судна прошли в порт в Одесской области
Погрузка судна в порту Измаил. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Несмотря на попытки РФ блокировать Черное море, три судна прошли в порт в Измаиле. За ними наблюдали четыре разведывательных самолета НАТО.

Об этом сообщает Forbes.

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Разблокировка Черного моря

Три грузовых судна, принадлежащих греческой, израильской и турецко-грузинской компаниям беспрепятственно "прорвали" зерновую блокаду. Кроме того, они двигались с включенными транспондерами, где был указан пункт назначения — порт в Украине.

"Сообщения о трех гражданских судах, которые беспрепятственно приплыли в Украину, могут свидетельствовать о том, что Россия либо не желает, либо не в состоянии проводить такие обыски в настоящее время", отметил в комментарии Forbes Институт изучения войны в Вашингтоне, округ Колумбия.

Греческое и израильское суда шли в украинский порт напрямую через пролив Босфор. Тем временем турецко-грузинское судно отправилось из северной Турции. За ними наблюдали четыре разведывательных самолета НАТО.

Маршрут разведывательных самолетов НАТО над Черным морем. Фото: скриншот
Маршрут разведывательных самолетов НАТО над Черным морем. Фото: скриншот

Блокада Черного моря

После выхода РФ из "зернового соглашения" оккупанты начали угрожать блокадой Черного моря. Итак, чтобы контролировать ситуацию, НАТО усилит свое присутствие в акватории.

Одесские пограничники перехватили угрозы от российского военного корабля торговому судну в Черном море. В своих угрозах российские военные заявили, что любую перевозку груза в Украину сочтут потенциальной транспортировкой военного оборудования.

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