Под наблюдением НАТО: три судна прошли в порт в Одесской области
Несмотря на попытки РФ блокировать Черное море, три судна прошли в порт в Измаиле. За ними наблюдали четыре разведывательных самолета НАТО.
Об этом сообщает Forbes.
Разблокировка Черного моря
Три грузовых судна, принадлежащих греческой, израильской и турецко-грузинской компаниям беспрепятственно "прорвали" зерновую блокаду. Кроме того, они двигались с включенными транспондерами, где был указан пункт назначения — порт в Украине.
"Сообщения о трех гражданских судах, которые беспрепятственно приплыли в Украину, могут свидетельствовать о том, что Россия либо не желает, либо не в состоянии проводить такие обыски в настоящее время", — отметил в комментарии Forbes Институт изучения войны в Вашингтоне, округ Колумбия.
Греческое и израильское суда шли в украинский порт напрямую через пролив Босфор. Тем временем турецко-грузинское судно отправилось из северной Турции. За ними наблюдали четыре разведывательных самолета НАТО.
Блокада Черного моря
После выхода РФ из "зернового соглашения" оккупанты начали угрожать блокадой Черного моря. Итак, чтобы контролировать ситуацию, НАТО усилит свое присутствие в акватории.
Одесские пограничники перехватили угрозы от российского военного корабля торговому судну в Черном море. В своих угрозах российские военные заявили, что любую перевозку груза в Украину сочтут потенциальной транспортировкой военного оборудования.