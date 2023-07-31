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"Намагаються залякувати": Гуменюк про причини атак РФ по Зміїному

31 липня 2023 14:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Намагаються залякувати": Гуменюк про причини атак РФ по Зміїному
Наталя Гуменюк на брифінгу. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Окупанти після тривалої паузи знову розпочали атакувати острів Зміїний. Тим самим РФ намагається демонструвати контроль над цивільним судноплавством у Чорному морі. 

Про це повідомила очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

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Флот РФ нагадує цивільним кораблям про небезпеку в Чорному морі та намагається показати, що тримає ситуацію під контролем. Зокрема, атаки з використанням тактичної авіації свідчать про ці наміри ворога.

"Атаками в район острова Зміїний було позначено, що всі судна цивільного флоту, які можуть мати намір прямувати до портів України, підконтрольних Україні, мають усвідомити ту небезпеку, яку несе тактична авіація і чорноморський флот РФ", — зазначила Наталя Гуменюк.

Блокада Чорного моря

Після виходу РФ із "зернової угоди" окупанти почали погрожувати блокадою Чорного моря. Тож, аби контролювати ситуацію, НАТО посилить свою присутність в акваторії.

Одеські прикордонники перехопили погрози від російського військового корабля торговому судну в Чорному морі. У своїх погрозах російські військові заявили, що будь-яке перевезення вантажу до України вважатимуть потенційним транспортуванням військового обладнання. 

Тим часом вільна демократична партія Німеччини (ВДП), яка є частиною коаліції, висунула ідею військового захисту кораблів з українським зерном у Чорному морі. Проте виявляється, що сама Німеччина не може взяти участь у такому захисті, оскільки її військово-морський флот перебуває в обмеженому стані.

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