"Пытаются запугивать": Гуменюк о причинах атак РФ по Змеиному

Наталья Гуменюк на брифинге. Фото: Новини.LIVE

Оккупанты после длительной паузы снова начали атаковать остров Змеиный. Тем самым РФ пытаются демонстрировать контроль над гражданским судоходством в Черном море.

Об этом сообщила глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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Флот РФ напоминает гражданским кораблям об опасности в Черном море и пытается показать, что держит под контролем ситуацию. В частности, атаки с использованием тактической авиации свидетельствуют об этих намерениях противника.

"Атаками в район острова Змеиный было отмечено, что все суда гражданского флота, которые намерены направляться в порты Украины, подконтрольные Украине, должны осознать ту опасность, которую несет тактическая авиация и черноморский флот РФ", — отметила Наталья Гуменюк.

Блокада Черного моря

После выхода РФ из "зернового соглашения" оккупанты начали угрожать блокадой Черного моря. Итак, чтобы контролировать ситуацию, НАТО усилит свое присутствие в акватории.

Одесские пограничники перехватили угрозы от российского военного корабля торговому судну в Черном море. В своих угрозах российские военные заявили, что любую перевозку груза в Украину сочтут потенциальной транспортировкой военного оборудования.

Между тем, свободная демократическая партия Германии (ВДП), которая является частью коалиции, выдвинула идею военной защиты кораблей с украинским зерном в Черном море. Однако оказывается, что сама Германия не может принять участие в такой защите, поскольку ее военно-морской флот находится в ограниченном состоянии.