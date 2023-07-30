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Окупанти знову атакували Зміїний невідомими бомбами

30 липня 2023 10:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Окупанти атакували Зміїний з тактичної авіації
Острів Зміїний. Фото: Центр журналістських розслідувань
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 30 липня, ворог знову безпідставно атакував Зміїний. Військові зазначають, що це вже третя атака острів за останній місяць.

Про це повідомили у пресслужбі Оперативного командування "Південь".

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У ЗСУ повідомили, що удару було завдано з тактичної авіації. Окупанти скинули на острів дві авіабомби невстановленого зразка.

"Воювати з мирними людьми, зерном, цвинтарями. У цьому суть Росії. Нащо той Зміїний бомбардувати?!", — прокоментував речник УДА Сергій Братчук.

Роль Зміїного у війні

  • 24 лютого — ворог почав обстрілювати острів Зміїний. У мережі дуже швидко поширювалось відео, як наші моряки відмовилися здаватися, але після бою російські окупанти захопили острів.
  • 29 березня — військовослужбовець зі Зміїного, фраза якого стала легендарною, повернувся із російського полону та отримав державну нагороду.
  • 14 квітня — голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко повідомив, що ракети "Нептун" завдали російському кораблю "Москва" серйозних пошкоджень.
  • 2 травня — біля острова Зміїний у Чорному морі Збройні сили України блискуче знищили два російські катери типу "Раптор".
  • 17 червня — ЗСУ відправили російський буксир "Василій Бех" слідом за "Москвою".
  • 20 червня — військові завдали масованого удару по російському гарнізону на острові, окупанти зазнали значних втрат.
  • 22 червня — українські військові влучили в зенітно-ракетний комплекс "Панцир С1", радіолокаційну станцію та автомобільну техніку.
  • 27 червня — ЗСУ здійснили понад 10 влучних уражень по острову. Українські військові знищили ще один ЗРК "Панцир1".
  • 30 червня — противник поспіхом евакуював залишки гарнізону з острова двома швидкісними катерами. Під час того, як ЗСУ звільняли Зміїний, вдалося збити ще й ворожий гелікоптер.
  • 1 липня — Українські військові знищили декілька російських вантажівок та одну РСЗВ БМ-21 "Град" з боєкомплектом, що стояли на причалі. Залишки покинутої техніки намагались знищити й росіяни, вони двічі атакували острів Зміїний фосфорними бомбами.
  • 7 липня — Над островом знову замайорів синьо-жовтий прапор.

Нагадаємо, розпочалася 522 доба широкомасштабного вторгнення РФ в Україну. Вночі, 30 липня, окупанти вкотре завдали удару БпЛА типу "Shahed" по Україні.

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