Окупанти атакували Зміїний з тактичної авіації

Окупанти знову атакували Зміїний невідомими бомбами
30 липня 2023 10:20
Острів Зміїний. Фото: Центр журналістських розслідувань
Сьогодні, 30 липня, ворог знову безпідставно атакував Зміїний. Військові зазначають, що це вже третя атака острів за останній місяць.
Про це повідомили у пресслужбі Оперативного командування "Південь".
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У ЗСУ повідомили, що удару було завдано з тактичної авіації. Окупанти скинули на острів дві авіабомби невстановленого зразка.
"Воювати з мирними людьми, зерном, цвинтарями. У цьому суть Росії. Нащо той Зміїний бомбардувати?!", — прокоментував речник УДА Сергій Братчук.
Роль Зміїного у війні
- 24 лютого — ворог почав обстрілювати острів Зміїний. У мережі дуже швидко поширювалось відео, як наші моряки відмовилися здаватися, але після бою російські окупанти захопили острів.
- 29 березня — військовослужбовець зі Зміїного, фраза якого стала легендарною, повернувся із російського полону та отримав державну нагороду.
- 14 квітня — голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко повідомив, що ракети "Нептун" завдали російському кораблю "Москва" серйозних пошкоджень.
- 2 травня — біля острова Зміїний у Чорному морі Збройні сили України блискуче знищили два російські катери типу "Раптор".
- 17 червня — ЗСУ відправили російський буксир "Василій Бех" слідом за "Москвою".
- 20 червня — військові завдали масованого удару по російському гарнізону на острові, окупанти зазнали значних втрат.
- 22 червня — українські військові влучили в зенітно-ракетний комплекс "Панцир С1", радіолокаційну станцію та автомобільну техніку.
- 27 червня — ЗСУ здійснили понад 10 влучних уражень по острову. Українські військові знищили ще один ЗРК "Панцир1".
- 30 червня — противник поспіхом евакуював залишки гарнізону з острова двома швидкісними катерами. Під час того, як ЗСУ звільняли Зміїний, вдалося збити ще й ворожий гелікоптер.
- 1 липня — Українські військові знищили декілька російських вантажівок та одну РСЗВ БМ-21 "Град" з боєкомплектом, що стояли на причалі. Залишки покинутої техніки намагались знищити й росіяни, вони двічі атакували острів Зміїний фосфорними бомбами.
- 7 липня — Над островом знову замайорів синьо-жовтий прапор.
Нагадаємо, розпочалася 522 доба широкомасштабного вторгнення РФ в Україну. Вночі, 30 липня, окупанти вкотре завдали удару БпЛА типу "Shahed" по Україні.