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Оккупанты снова атаковали Змеиный неизвестными бомбами

30 июля 2023 10:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Оккупанты атаковали Змеиный по тактической авиации
Остров Змеиный. Фото: Центр журналистских расследований
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 30 июля, враг снова безосновательно атаковал Змеиный . Военные отмечают, что это уже третья атака острова за последний месяц.

Об этом сообщили в пресс-службе Оперативного командования "Юг".

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В ВСУ сообщили, что удар был нанесен с тактической авиации. Оккупанты сбросили на остров две авиабомбы неустановленного образца.

"Воевать с мирными людьми, зерном, кладбищами. В этом суть России. Зачем тот Змеиный бомбить?!", — Прокомментировал спикер УГА Сергей Братчук.

Роль Змеиного в войне

  • 24 февраля – враг начал обстреливать остров Змеиный. В сети очень быстро распространялось видео, как наши моряки отказались сдаваться, но после боя русские оккупанты захватили остров.
  • 29 марта — военнослужащий из Змеиного, фраза которого стала легендарной, вернулся из российского плена и получил государственную награду.
  • 14 апреля — глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил, что ракеты "Нептун" нанесли российскому кораблю "Москва" серьезные повреждения.
  • 2 мая — у острова Змеиный в Черном море Вооруженные силы Украины блестяще уничтожили два российских катера типа "Раптор".
  • 17 июня — ВСУ отправили российский буксир "Василий Бех" вслед за "Москвой".
  • 20 июня — военные нанесли массированный удар по российскому гарнизону на острове, оккупанты понесли значительные потери.
  • 22 июня — украинские военные попали в зенитно-ракетный комплекс "Панцирь С1", радиолокационную станцию и автомобильную технику.
  • 27 июня — ВСУ произвели более 10 точных поражений по острову. Украинские военные уничтожили еще один ЗРК "Панцирь1".
  • 30 июня — противник наспех эвакуировал остатки гарнизона с острова двумя скоростными катерами. Во время того, как ВСУ увольняли Змеиный, удалось сбить еще и вражеский вертолет.
  • 1 июля — Украинские военные уничтожили несколько российских грузовиков и один РСЗО БМ-21 "Град" с стоящими на причале боекомплектом. Остатки заброшенной техники пытались уничтожить и россияне, дважды атаковавшие остров Змеиный фосфорными бомбами.
  • 7 июля — Над островом снова развевался сине-желтый флаг.

Напомним, начались 522 сутки широкомасштабного вторжения РФ в Украину. Ночью, 30 июля, оккупанты в очередной раз нанесли удар БпЛА типа "Shahed" по Украине.

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