Оккупанты атаковали Змеиный по тактической авиации

Остров Змеиный. Фото: Центр журналистских расследований

Сегодня, 30 июля, враг снова безосновательно атаковал Змеиный . Военные отмечают, что это уже третья атака острова за последний месяц.

Об этом сообщили в пресс-службе Оперативного командования "Юг".

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В ВСУ сообщили, что удар был нанесен с тактической авиации. Оккупанты сбросили на остров две авиабомбы неустановленного образца.

"Воевать с мирными людьми, зерном, кладбищами. В этом суть России. Зачем тот Змеиный бомбить?!", — Прокомментировал спикер УГА Сергей Братчук.

Роль Змеиного в войне

24 февраля – враг начал обстреливать остров Змеиный. В сети очень быстро распространялось видео, как наши моряки отказались сдаваться, но после боя русские оккупанты захватили остров.

29 марта — военнослужащий из Змеиного, фраза которого стала легендарной, вернулся из российского плена и получил государственную награду.

14 апреля — глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил, что ракеты "Нептун" нанесли российскому кораблю "Москва" серьезные повреждения.

2 мая — у острова Змеиный в Черном море Вооруженные силы Украины блестяще уничтожили два российских катера типа "Раптор".

17 июня — ВСУ отправили российский буксир "Василий Бех" вслед за "Москвой".

20 июня — военные нанесли массированный удар по российскому гарнизону на острове, оккупанты понесли значительные потери.

22 июня — украинские военные попали в зенитно-ракетный комплекс "Панцирь С1", радиолокационную станцию и автомобильную технику.

27 июня — ВСУ произвели более 10 точных поражений по острову. Украинские военные уничтожили еще один ЗРК "Панцирь1".

30 июня — противник наспех эвакуировал остатки гарнизона с острова двумя скоростными катерами. Во время того, как ВСУ увольняли Змеиный, удалось сбить еще и вражеский вертолет.

1 июля — Украинские военные уничтожили несколько российских грузовиков и один РСЗО БМ-21 "Град" с стоящими на причале боекомплектом. Остатки заброшенной техники пытались уничтожить и россияне, дважды атаковавшие остров Змеиный фосфорными бомбами.

7 июля — Над островом снова развевался сине-желтый флаг.

Напомним, начались 522 сутки широкомасштабного вторжения РФ в Украину. Ночью, 30 июля, оккупанты в очередной раз нанесли удар БпЛА типа "Shahed" по Украине.