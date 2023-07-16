В українській розвідці висміяли атаки окупантів по Зміїному

Острів Зміїний. Фото: google

В українській розвідці зазначили, що військової доцільності атаки по острову Зміїний немає. Це більше схоже на агонію від неспроможності протистояти на фронті.

Про це повідомив речник Головного управління розвідки МО Андрій Юсов.

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"Тут можна лише процитувати Лаврова — "дебіли". Жодної військової доцільності в цих ударах не було. Острів перебуває під повним контролем України. Там не дислокувалося озброєння та особовий склад. Але зрозуміло, що скрізь, де є український прапор, росіяни вбачають величезну загрозу для себе", — прокоментував представник ГУР Андрій Юсов.

Роль Зміїного у війні

24 лютого — ворог почав обстрілювати острів Зміїний. У мережі дуже швидко поширювалось відео, як наші моряки відмовилися здаватися, але після бою російські окупанти захопили острів.

29 березня — військовослужбовець зі Зміїного, фраза якого стала легендарною, повернувся із російського полону та отримав державну нагороду.

14 квітня — голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко повідомив, що ракети "Нептун" завдали російському кораблю "Москва" серйозних пошкоджень.

2 травня — біля острова Зміїний у Чорному морі Збройні сили України блискуче знищили два російські катери типу "Раптор".

17 червня — ЗСУ відправили російський буксир "Василій Бех" слідом за "Москвою".

20 червня — військові завдали масованого удару по російському гарнізону на острові, окупанти зазнали значних втрат.

22 червня — українські військові влучили в зенітно-ракетний комплекс "Панцир С1", радіолокаційну станцію та автомобільну техніку.

27 червня — ЗСУ здійснили понад 10 влучних уражень по острову. Українські військові знищили ще один ЗРК "Панцир1".

30 червня — противник поспіхом евакуював залишки гарнізону з острова двома швидкісними катерами. Під час того, як ЗСУ звільняли Зміїний, вдалося збити ще й ворожий гелікоптер.

1 липня — Українські військові знищили декілька російських вантажівок та одну РСЗВ БМ-21 "Град" з боєкомплектом, що стояли на причалі. Залишки покинутої техніки намагались знищити й росіяни, вони двічі атакували острів Зміїний фосфорними бомбами.

7 липня — Над островом знову замайорів синьо-жовтий прапор.

Нагадаємо, 13 липня окупанти обстріляли острів Зміїний. Це сталося одразу після його відвідування Президента України Володимира Зеленського.