Окупанти авіабомбами обстріляли острів Зміїний
Ситуація в зоні відповідальності Оперативного командування "Південь" залишається напруженою. Попри те, що ворог перебуває в обороні вздовж лінії фронту, він не припиняє обстрілів правобережжя і проводить інтенсивну аеророзвідку, включаючи тактичну авіацію. Крім того, сьогодні окупанти обстріляли острів Зміїний.
Про це повідомляє ОК "Південь".
"На світанку із застосуванням тактичної авіації ворог атакував острів Зміїний скиданням фугасної авіабомби", — йдеться в повідомленні.
Хронологія подій: від захоплення до звільнення Зміїного
- 24 лютого — ворог почав обстрілювати острів Зміїний. У мережі дуже швидко потрапило відео, як наші моряки відмовилися здаватися, але після бою російські окупанти захопили острів.
- 29 березня — військовослужбовець зі Зміїного, фраза якого стала легендарною, повернувся із російського полону та отримав державну нагороду.
- 14 квітня — голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко повідомив, що ракети "Нептун" завдали російському кораблю "Москва" серйозних пошкоджень.
- 2 травня — біля острова Зміїний у Чорному морі Збройні сили України блискуче знищили два російські катери типу "Раптор".
- 17 червня — ЗСУ відправили російський буксир "Василій Бех" слідом за "Москвою".
- 20 червня — військові завдали масованого удару по російському гарнізону на острові, окупанти зазнали значних втрат.
- 22 червня — українські військові влучили в зенітно-ракетний комплекс "Панцир С1", радіолокаційну станцію та автомобільну техніку.
- 27 червня — ЗСУ здійснили понад 10 влучних уражень по острову. Українські військові знищили ще один ЗРК "Панцир1".
- 30 червня — противник поспіхом евакуював залишки гарнізону з острова двома швидкісними катерами. Під час того, як ЗСУ звільняли Зміїний, вдалося збити ще й ворожий гелікоптер.
- 1 липня — Українські військові знищили декілька російських вантажівок та одну РСЗВ БМ-21 "Град" з боєкомплектом, що стояли на причалі. Залишки покинутої техніки намагались знищити й росіяни, вони двічі атакували острів Зміїний фосфорними бомбами.
- 7 липня — Над островом знову замайорів синьо-жовтий прапор.
Нагадаємо, у підготовці до звільнення острова Зміїний, що на Одещині, українські бійці тренувалися на аеродромі неподалік. Завдяки проєкту "Гарпун" Україні змогла гарантувати безпеку Чорного моря та узбережжя.