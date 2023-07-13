Окупанти авіабомбами обстріляли острів Зміїний

Острів Зміїний. Фото: google

Ситуація в зоні відповідальності Оперативного командування "Південь" залишається напруженою. Попри те, що ворог перебуває в обороні вздовж лінії фронту, він не припиняє обстрілів правобережжя і проводить інтенсивну аеророзвідку, включаючи тактичну авіацію. Крім того, сьогодні окупанти обстріляли острів Зміїний.

Про це повідомляє ОК "Південь".

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"На світанку із застосуванням тактичної авіації ворог атакував острів Зміїний скиданням фугасної авіабомби", — йдеться в повідомленні.

Хронологія подій: від захоплення до звільнення Зміїного

24 лютого — ворог почав обстрілювати острів Зміїний. У мережі дуже швидко потрапило відео, як наші моряки відмовилися здаватися, але після бою російські окупанти захопили острів.

29 березня — військовослужбовець зі Зміїного, фраза якого стала легендарною, повернувся із російського полону та отримав державну нагороду.

14 квітня — голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко повідомив, що ракети "Нептун" завдали російському кораблю "Москва" серйозних пошкоджень.

2 травня — біля острова Зміїний у Чорному морі Збройні сили України блискуче знищили два російські катери типу "Раптор".

17 червня — ЗСУ відправили російський буксир "Василій Бех" слідом за "Москвою".

20 червня — військові завдали масованого удару по російському гарнізону на острові, окупанти зазнали значних втрат.

22 червня — українські військові влучили в зенітно-ракетний комплекс "Панцир С1", радіолокаційну станцію та автомобільну техніку.

27 червня — ЗСУ здійснили понад 10 влучних уражень по острову. Українські військові знищили ще один ЗРК "Панцир1".

30 червня — противник поспіхом евакуював залишки гарнізону з острова двома швидкісними катерами. Під час того, як ЗСУ звільняли Зміїний, вдалося збити ще й ворожий гелікоптер.

1 липня — Українські військові знищили декілька російських вантажівок та одну РСЗВ БМ-21 "Град" з боєкомплектом, що стояли на причалі. Залишки покинутої техніки намагались знищити й росіяни, вони двічі атакували острів Зміїний фосфорними бомбами.

7 липня — Над островом знову замайорів синьо-жовтий прапор.

Нагадаємо, у підготовці до звільнення острова Зміїний, що на Одещині, українські бійці тренувалися на аеродромі неподалік. Завдяки проєкту "Гарпун" Україні змогла гарантувати безпеку Чорного моря та узбережжя.