Нові подробиці звільнення Зміїного

Військові встановили прапор України на Зміїному. Фото: Уніан

У підготовці до звільнення острова Зміїний, що на Одещині, українські бійці тренувалися на аеродромі неподалік. Завдяки проєкту "Гарпун" Україні змогла гарантувати безпеку Чорного моря та узбережжя.

Про це розповіли керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов і голова СБУ Василь Малюк.

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За заявою голови Служби безпеки, у звільнення острова важливий внесок зробили спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" СБУ. Вони входили до штурмових груп, які 8 травня висадилися на Зміїний з вертольотів.

"СБУ та ГУР розробили і провели чимало спільних спецоперацій, які змінюють хід війни. Всі вони – результат нашої злагодженої роботи і чіткої взаємодії. Одна з таких важливих спецоперацій – звільнення острова Зміїний, де ми пліч-о-пліч знищували окупантів", — зазначив Василь Малюк.

Також керівник головного управління розвідки Кирило Буданов відзначив, що битва за острів Зміїний і повернення на нього українського прапора стали символом перемоги України над Росією на морі.

"Звільнення Зміїного ― одна з вкрай важливих перемог України під час війни з російськими загарбниками, яка серед іншого дозволила нашій державі убезпечити Одесу й загалом українське Причорномор’я від наявних загроз та розблокувати торгове судноплавство", — підкреслив Кирило Буданов.

Зазначимо, що острів Зміїний було звільнено від російських окупантів 30 червня 2022 року після вдалих контратакувальних дій. Наразі Одеська область повністю деокупована.

Нагадаємо, що вийшов документальний фільм "Море. Битва за острів Зміїний". В ньому представлені унікальні кадри повернення острова.