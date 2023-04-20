Новые подробности увольнения Змеиного

Тренировались в Одесской области: появились новые подробности освобождения Змеиного
В подготовке к освобождению острова Змеиный на Одесчине украинские бойцы тренировались на аэродроме неподалеку. Благодаря проекту "Гарпун" Украина смогла обеспечить безопасность Черного моря и побережья.
Об этом рассказали руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов и глава СБУ Василий Малюк.
По заявлению главы Службы безопасности, в освобождении острова важный вклад внесли спецназначенцы Центра специальных операций "А" СБУ. Они входили в штурмовые группы, которые 8 мая высадились на Змеиный с вертолетов.
"СБУ и ГУР разработали и провели немало совместных спецопераций, которые меняют ход войны. Все они – результат нашей слаженной работы и четкого взаимодействия. Одна из таких важных спецопераций – освобождение острова Змеиный, где мы бок о бок уничтожали оккупантов", — отметил Василий Малюк.
Также руководитель главного управления разведки Кирилл Буданов отметил, что битва за остров Змеиный и возвращение на него украинского флага стали символом победы Украины над Россией на море.
"Освобождение Змеиного ― одна из крайне важных побед Украины во время войны с российскими захватчиками, которая среди прочего позволила нашему государству обезопасить Одессу и вообще украинское Причерноморье от имеющихся угроз и разблокировать торговое судоходство", — подчеркнул Кирилл Буданов.
Отметим, что остров Змеиный был освобожден от российских окупантов 30 июня 2022 года после удачных контратакующих действий. В настоящее время Одесская область полностью деоккупирована.
Напомним, что вышел документальный фильм "Море. Битва за остров Змеиный". В нем представлены уникальные кадры возвращения острова.