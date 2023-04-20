Новые подробности увольнения Змеиного

Военные установили флаг Украины на Змеином. Фото: Униан

В подготовке к освобождению острова Змеиный на Одесчине украинские бойцы тренировались на аэродроме неподалеку. Благодаря проекту "Гарпун" Украина смогла обеспечить безопасность Черного моря и побережья.

Об этом рассказали руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов и глава СБУ Василий Малюк.

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По заявлению главы Службы безопасности, в освобождении острова важный вклад внесли спецназначенцы Центра специальных операций "А" СБУ. Они входили в штурмовые группы, которые 8 мая высадились на Змеиный с вертолетов.

"СБУ и ГУР разработали и провели немало совместных спецопераций, которые меняют ход войны. Все они – результат нашей слаженной работы и четкого взаимодействия. Одна из таких важных спецопераций – освобождение острова Змеиный, где мы бок о бок уничтожали оккупантов", — отметил Василий Малюк.

Также руководитель главного управления разведки Кирилл Буданов отметил, что битва за остров Змеиный и возвращение на него украинского флага стали символом победы Украины над Россией на море.

"Освобождение Змеиного ― одна из крайне важных побед Украины во время войны с российскими захватчиками, которая среди прочего позволила нашему государству обезопасить Одессу и вообще украинское Причерноморье от имеющихся угроз и разблокировать торговое судоходство", — подчеркнул Кирилл Буданов.

Отметим, что остров Змеиный был освобожден от российских окупантов 30 июня 2022 года после удачных контратакующих действий. В настоящее время Одесская область полностью деоккупирована.

Напомним, что вышел документальный фильм "Море. Битва за остров Змеиный". В нем представлены уникальные кадры возвращения острова.