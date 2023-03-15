В Україні вперше покажуть фільм про деокупацію острова Зміїний

Острів повернули Україні 7 липня

Сьогодні в ефірі єдиного телемарафону продемонструють фільм "Море. Битва за острів Зміїний". В ньому представлені унікальні кадри повернення острова.

Про це повідомили на офіційному Telegram-каналі ГУР МО України.

Документальний цикл Артема Шевченка "Військова розвідка України: у повітрі, на морі та на землі" продовжується другою роботою, яка присвячена деокупації стратегічно важливого українського острова в Чорному морі. Фільм містить унікальні кадри, що демонструють спецоперацію з висадки та штурму острова Зміїний виконаної воїнами ГУР МО України.

Подивитись фільм можна буде сьогодні, 15 березня в "Єдині новини #UAразом" о 21:15.

Першу частину трилогії про воєнну розвідку України під назвою "Небо. Авіапрорив на Азовсталь" дивіться за лінком.

Хронологія подій: від захоплення до звільнення

24 лютого — ворог почав обстрілювати острів Зміїний. У мережі дуже швидко потрапило відео, як наші моряки відмовилися здаватися, але після бою російські окупанти захопили острів.

29 березня — військовослужбовець зі Зміїного, фраза якого стала легендарною, повернувся із російського полону та отримав державну нагороду.

14 квітня — голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко повідомив, що ракети "Нептун" завдали російському кораблю "Москва" серйозних пошкоджень.

2 травня — біля острова Зміїний у Чорному морі Збройні сили України блискуче знищили два російські катери типу "Раптор".

17 червня — ЗСУ відправили російський буксир "Василій Бех" слідом за "Москвою".

20 червня — військові завдали масованого удару по російському гарнізону на острові, окупанти зазнали значних втрат.

22 червня — українські військові влучили в зенітно-ракетний комплекс "Панцир С1", радіолокаційну станцію та автомобільну техніку.

27 червня — ЗСУ здійснили понад 10 влучних уражень по острову. Українські військові знищили ще один ЗРК "Панцир1".

30 червня — противник поспіхом евакуював залишки гарнізону з острова двома швидкісними катерами. Під час того, як ЗСУ звільняли Зміїний, вдалося збити ще й ворожий гелікоптер.

1 липня — Українські військові знищили декілька російських вантажівок та одну РСЗВ БМ-21 "Град" з боєкомплектом, що стояли на причалі. Залишки покинутої техніки намагались знищити й росіяни, вони двічі атакували острів Зміїний фосфорними бомбами.

7 липня — Над островом знову замайорів синьо-жовтий прапор.

Нагадаємо, завдяки "Гарпуну" в тому числі було звільнено острів Зміїний. Це зіграло ключову роль в побудові зернового коридору, який дозволяє Україні продовжити свою економічну діяльність.