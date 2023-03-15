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В Україні вперше покажуть фільм про деокупацію острова Зміїний

15 березня 2023 11:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Острів повернули Україні 7 липня
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні в ефірі єдиного телемарафону продемонструють фільм "Море. Битва за острів Зміїний". В ньому представлені унікальні кадри повернення острова. 

Про це повідомили на офіційному Telegram-каналі ГУР МО України. 

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Документальний цикл Артема Шевченка "Військова розвідка України: у повітрі, на морі та на землі" продовжується другою роботою, яка присвячена деокупації стратегічно важливого українського острова в Чорному морі. Фільм містить унікальні кадри, що демонструють спецоперацію з висадки та штурму острова Зміїний виконаної воїнами ГУР МО України.

Подивитись фільм можна буде сьогодні, 15 березня в "Єдині новини #UAразом" о 21:15. 

Першу частину трилогії про воєнну розвідку України під назвою  "Небо. Авіапрорив на Азовсталь" дивіться за лінком. 

Хронологія подій: від захоплення до звільнення

  • 24 лютого — ворог почав обстрілювати острів Зміїний. У мережі дуже швидко потрапило відео, як наші моряки відмовилися здаватися, але після бою російські окупанти захопили острів.
  • 29 березня — військовослужбовець зі Зміїного, фраза якого стала легендарною, повернувся із російського полону та отримав державну нагороду.
  • 14 квітня — голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко повідомив, що ракети "Нептун" завдали російському кораблю "Москва" серйозних пошкоджень.
  • 2 травня — біля острова Зміїний у Чорному морі Збройні сили України блискуче знищили два російські катери типу "Раптор".
  • 17 червня — ЗСУ відправили російський буксир "Василій Бех" слідом за "Москвою".
  • 20 червня — військові завдали масованого удару по російському гарнізону на острові, окупанти зазнали значних втрат.
  • 22 червня — українські військові влучили в зенітно-ракетний комплекс "Панцир С1", радіолокаційну станцію та автомобільну техніку.
  • 27 червня — ЗСУ здійснили понад 10 влучних уражень по острову. Українські військові знищили ще один ЗРК "Панцир1".
  • 30 червня — противник поспіхом евакуював залишки гарнізону з острова двома швидкісними катерами. Під час того, як ЗСУ звільняли Зміїний, вдалося збити ще й ворожий гелікоптер.
  • 1 липня — Українські військові знищили декілька російських вантажівок та одну РСЗВ БМ-21 "Град" з боєкомплектом, що стояли на причалі. Залишки покинутої техніки намагались знищити й росіяни, вони двічі атакували острів Зміїний фосфорними бомбами.
  • 7 липня — Над островом знову замайорів синьо-жовтий прапор.

Нагадаємо, завдяки "Гарпуну" в тому числі було звільнено острів Зміїний. Це зіграло ключову роль в побудові зернового коридору, який дозволяє Україні продовжити свою економічну діяльність. 

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