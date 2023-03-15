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В Украине впервые покажут фильм о деоккупации острова Змеиный

15 марта 2023 11:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Остров вернули Украине 7 июля
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня в эфире единственного телемарафона продемонстрируют фильм "Море. Битва за остров Змеиный". В нем представлены уникальные кадры возвращения острова.

Об этом сообщили на официальном Telegram-канале ГУР МО Украины.

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Документальный цикл Артема Шевченко "Военная разведка Украины: в воздухе, на море и на земле" продолжается второй работой, посвященной деоккупации стратегически важного украинского острова в Черном море. Фильм содержит уникальные кадры, демонстрирующие спецоперацию по высадке и штурму острова Змеиный, выполненной воинами ГУР МО Украины.

Посмотреть фильм можно будет сегодня, 15 марта в "Єдині новини #UAразом" в 21:15.

Первую часть трилогии о военной разведке Украины под названием "Небо. Авиапрорыв на Азовсталь" смотрите за ссылкой.

Хронология событий: от захвата до увольнения

  • 24 февраля — враг начал обстреливать остров Змеиный. В сети очень быстро попало видео, как наши моряки отказались сдаваться, но после боя российские оккупанты захватили остров.
  • 29 марта — военнослужащий из Змеиного, фраза которого стала легендарной, вернулся из российского плена и получил государственную награду.
  • 14 апреля — глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил, что ракеты "Нептун" нанесли российскому кораблю "Москва" серьезные повреждения.
  • 2 мая — у острова Змеиный в Черном море Вооруженные силы Украины блестяще уничтожили два российских катера типа "Раптор".
  • 17 июня — ВСУ отправили российский буксир "Василий Бех" вслед за "Москвой".
  • 20 июня — военные нанесли массированный удар по российскому гарнизону на острове, оккупанты понесли значительные потери.
  • 22 июня — украинские военные попали в зенитно-ракетный комплекс "Панцирь С1", радиолокационную станцию и автомобильную технику.
  • 27 июня — ВСУ произвели более 10 точных поражений по острову. Украинские военные уничтожили еще один ЗРК "Панцирь1".
  • 30 июня — противник наспех эвакуировал остатки гарнизона с острова двумя скоростными катерами. Во время того, как ВСУ увольняли Змеиный, удалось сбить еще и вражеский вертолет.
  • 1 июля — Украинские военные уничтожили несколько российских грузовиков и один РСЗО БМ-21 "Град" со стоящими на причале боекомплектом. Остатки заброшенной техники пытались уничтожить и россияне, дважды атаковавшие остров Змеиный фосфорными бомбами.
  • 7 июля — Над островом снова развевался сине-желтый флаг.

Напомним, благодаря "Гарпуну" в том числе, был освобожден остров Змеиный. Это сыграло ключевую роль в построении зернового коридора, позволяющего Украине продолжить свою экономическую деятельность.

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