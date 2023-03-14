Від "Гарпуна" до нагодованих мешканців Африки: військова допомога Україні важлива для світу

Звільнення Зміїного відкрило шлях до зернового коридору

Завдяки проєкту "Гарпун" Україні змогла гарантувати безпеку Чорного моря та узбережжя. Це стало поштовхом для запуску "зернової угоди", яка дозволяє експортувати продукти агропромислового комплексу в країни Африки та Азії.

Про це Новини.LIVE дізнались під час брифінгу міністра оборони України Олексія Резнікова.

"Завдяки "Гарпуну" в тому числі було звільнено острів Зміїний. Ви знаєте, що це зіграло ключову роль в побудові зернового коридору, який дозволяє Україні продовжити свою економічну діяльність, доставляти продукти нашого агропромислового комплексу країнам Африки та Азії, які дуже цього потребують. І просто я показую цей ланцюжок від "Гарпуна" до нагодованих людей в Африці та Азії", — зазначив Олексій Резніков.

Міністр оборони додав, що він переконаний у перемозі України в цій війні. Надалі планують відновлювати свободу судноплавства в Чорному і в Азовському морях. Підтримка Нідерландів — країни що вважається однією з перших у світі у морських галузях — дуже важлива.

Зазначимо, американські ракети "Гарпун" адаптували під українські воєнні реалії та військові потреби. Тепер вони здатні вражати не лише надводні, але й наземні цілі завдяки новій пересувній базі.

Нагадаємо, у Нідерландах розуміють стратегічну та економічну важливість гаваней в Одесі. Тож, міжнародні партнери нададуть два тральщики класу Alkmaar.