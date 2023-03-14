Від "Гарпуна" до нагодованих мешканців Африки: військова допомога Україні важлива для світу
Завдяки проєкту "Гарпун" Україні змогла гарантувати безпеку Чорного моря та узбережжя. Це стало поштовхом для запуску "зернової угоди", яка дозволяє експортувати продукти агропромислового комплексу в країни Африки та Азії.
Про це Новини.LIVE дізнались під час брифінгу міністра оборони України Олексія Резнікова.
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"Завдяки "Гарпуну" в тому числі було звільнено острів Зміїний. Ви знаєте, що це зіграло ключову роль в побудові зернового коридору, який дозволяє Україні продовжити свою економічну діяльність, доставляти продукти нашого агропромислового комплексу країнам Африки та Азії, які дуже цього потребують. І просто я показую цей ланцюжок від "Гарпуна" до нагодованих людей в Африці та Азії", — зазначив Олексій Резніков.
Міністр оборони додав, що він переконаний у перемозі України в цій війні. Надалі планують відновлювати свободу судноплавства в Чорному і в Азовському морях. Підтримка Нідерландів — країни що вважається однією з перших у світі у морських галузях — дуже важлива.
Зазначимо, американські ракети "Гарпун" адаптували під українські воєнні реалії та військові потреби. Тепер вони здатні вражати не лише надводні, але й наземні цілі завдяки новій пересувній базі.
Нагадаємо, у Нідерландах розуміють стратегічну та економічну важливість гаваней в Одесі. Тож, міжнародні партнери нададуть два тральщики класу Alkmaar.