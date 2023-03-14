От "Гарпуна" до накормленных жителей Африки: военная помощь Украине важна для мира

Освобождение Змеиного открыло путь к зерновому коридору

Благодаря проекту "Гарпун", Украина смогла обеспечить безопасность Черного моря и побережья. Это стало толчком для запуска "зернового соглашения", позволяющего экспортировать продукты агропромышленного комплекса в страны Африки и Азии.

Об этом Новини.LIVE узнали во время брифинга министра обороны Украины Алексея Резникова.

"Благодаря "Гарпуну" в том числе был освобожден остров Змеиный. Вы знаете, что это сыграло ключевую роль в построении зернового коридора, позволяющего Украине продолжить свою экономическую деятельность, доставлять продукты нашего агропромышленного комплекса странам Африки и Азии, которые в этом очень нуждаются. И просто я показываю эту цепочку от "Гарпуна" до накормленных людей в Африке и Азии", — отметил Алексей Резников.

Министр обороны добавил, что он уверен в победе Украины в этой войне. В дальнейшем планируют восстанавливать свободу судоходства в Черном и Азовском морях. Поддержка Нидерландов — страны считающейся одной из первых в мире в морских отраслях — очень важна.

Отметим, что американские ракеты "Гарпун" адаптировали под украинские военные реалии и военные нужды. Теперь они могут поражать не только надводные, но и наземные цели благодаря новой передвижной базе.

Напомним, в Нидерландах понимается стратегическая и экономическая важность гаваней в Одессе. Так, международные партнеры предоставят два тральщика класса Alkmaar.